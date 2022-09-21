Zuchex en yoğun yabancı ziyaretçiye ulaştı

İstanbul'da 32'nci buluşmaya ev sahipliği yapan Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex'te tüm zamaların en yoğun yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldı. 1 milyar dolarlık ticaret hedefi ise aşıldı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex’in 32. buluşması, Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşti.

“Zuchex, geçen yılın dünya ölçeğindeki en büyük ev ve mutfak eşyaları fuarıydı. Bu sene de ünvanını sürdürdü” diyen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, 150 farklı ülkeden 9 bin 84 yurt dışı satın almacının geldiği ve tüm zamanların en yoğun yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldığı fuarda, en az 1 milyar dolarlık ticaret hedefinin de aşıldığını açıkladı.

Tarsus Türkiye tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle 32.’si düzenlenen Zuchex, başarılı bir fuarı daha geride bıraktı.

#buradaolmalısınız sloganıyla kapılarını açan organizasyon, yurt içi ve yurt dışından 700 katılımcı firmaya ev sahipliği yaptı.

Geride bıraktıkları fuar hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Zuchex, düzenlendiği her sene Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan bir fuar. Uyguladığımız Hosted Buyer programı kapsamında Türkiye ile henüz ticaret yapmamış olan ve oldukça büyük alıcılar arasında yer alan 300 civarında yeni firmayı Zuchex 2022’ye getirdik. Onlar da fuar sayesinde artık Türk firmalarla ticaret yapmaya başladılar” dedi.