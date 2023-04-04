Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış tutarı belirlendi

Zorunlu Trafik Sigortası’nda hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranlarında değişiklik yapıldı. Elektrikli araçlar için ise zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

Zorunlu trafik sigortasında azami prim tutarları bir önceki prim tutarları üzerinden 2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık artış oranı yüzde 4,75’ten yüzde 2’ye düşürüldü. Resmi Gazete’de yayımlanan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bazı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak belirlenen bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar arttırmaya yetkili olacak. Önceki uygulamada SEDDK azami prim tutarlarını yüzde 50 indirim yetkisine sahipti.

SEDDK, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu Yönetmelikte düzenlenen oranlara ek olarak sigorta primlerinin belirlenmesinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulaması getirebilecek.

Elektrikli araçlara yüzde 10 özel prim indirimi

Yönetmelikle tablolarda yapılan düzenlemeye göre, yüzde 100 elektrikli araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası fiyatlaması aşamasında pozitif bir ayrışma yapılarak yüzde 10 prim indirimi uygulaması getirildi.