Zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı yüzde 10’nun altında kalan bankalar ilave 5 puan, yüzde 10 ila yüzde 20 arasında olan bankalar ise ilave 3 puan zorunlu karşılık ayıracak.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Türk Lirası mevduata dönüşümde hedef değerlerin güncellenmesine ve tüzel kişi dönüşüm hedefinin de koşul olarak eklenmesine karar verdi. Döviz hesabından Türk Lirası hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü arttırıldı. Buna göre, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı yüzde 10’nun altında kalan bankalar ilave 5 puan, yüzde 10 ila yüzde 20 arasında olan bankalar ise ilave 3 puan zorunlu karşılık ayıracak. Tebliğ ile, daha önce sadece bireysel hesapları kapsayan dövizden Türk Lirası’na dönüşümde belli bir oranı yakalama şartı, tüzel kişi yani şirket hesapları için de geçerli olacak. Uygulama 2 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.