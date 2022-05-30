Zorunlu deprem sigortası sigortalılık oranı yüzde 54

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, “DASK genel sigortalılık oranı yüzde 54 seviyelerinde. Geçtiğimiz seneye göre 9,4 milyon poliçe adeti vardı. Bunun şu anda 10,7 milyona ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık 1 milyon adetlik bir artış yaşadık” dedi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türkiye’de depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla bu yıl 6’ncı kez düzenlediği “Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’ gerçekleşti. Ön elemeleri geçen 21 takım final için İstanbul’da buluştu.

Etkinlikte zorunlu deprem sigortası oranları hakkında bilgi veren DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, “Sigortalılık oranı Marmara bölgesinde yüzde 62, İstanbul’da yüzde 63, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde ise bu oranların geride kaldığını görüyoruz. İl bazında deprem yaşayan illerin sigortalılık oranının deprem sonrasında yükseliyor. Biz bunu istemiyoruz” dedi.

“Genel sigortalılık oranı ise yüzde 54 seviyelerinde”

Güler, “Yaklaşık 45 milyar hasar ödeme kapasitesine sahip. Şu anda 10,7 milyon vatandaşımızın konutları sigortalı. Biz bu oranın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Genel sigortalılık oranı ise yüzde 54 seviyelerinde. Yurt dışına göre sigortalılık oranımızın iyi yerlerde olduğunu görüyoruz. Kaliforniya’da sigortalılık oranı yüzde 15, Japonya’da ise yüzde 30 seviyelerinde. Bu oranı yüzde 100 seviyelerine çıkartmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Depremi yaşayan illerde sigortalılık oranı deprem sonrasında yükseliyor”

Türkiye’deki bölgelere ve illere göre sigortalılık oranlarına da değinen Güler, “Marmara bölgesinde yüzde 62, İstanbul’da yüzde 63, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde ise bu oranların geride kaldığını görüyoruz. İl bazında ise deprem yaşayan illerin sigortalılık oranının deprem sonrasında yükseldiğini görüyoruz. Biz bunu istemiyoruz. Deprem olmadan yapılırsa daha faydalı olacaktır. Geçtiğimiz seneye göre 9,4 milyon poliçe adeti vardı. Bunun şu anda 10,7 milyona ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık 1 milyon adetlik bir artış yaşadık. Ortalama bir betonarme yapının sigorta fiyatı 367 TL olarak belirledik” diye konuştu.