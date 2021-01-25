"Zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 10 milyonu aştı"

Zorunlu deprem sigortalı konut sayısının son bir yılda yüzde 5,3 artış gösterdiğini söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yaşayan poliçe sayısı 10 milyon 17 bine, sigortalılık oranı ise yüzde 56,7 ye ulaştı" dedi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, zorunlu deprem sigortalı konutlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 2020 yılında en çok poliçenin İzmir depreminin yaşandığı 30 Ekim tarihinden sonra yani Kasım ayında kesildiğini belirten Özelmacıklı “2020 yılı Kasım ayında 971 bin 895 zorunlu deprem sigorta poliçesi düzenlendi. 2020 yılında 9 milyon 992 bin seviyesine ulaşan poliçe sayısı ile bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artış yaşanmış oldu. 2021 yılında kesilen poliçeler ile de 10 milyon sınırı aşılmış oldu” dedi.

"Üst sınır 268 bin TL"

Özelmacıklı, “2021 yılı için zorunlu deprem sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli 268 bin TL’ye, betonarme konutlar için metrekare birim maliyet değeri ise bin 268 TL’ye yükseltildi. DASK, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları teminat altına alıyor. Bu aşamada da aslında arsa bedeli değil sadece taşınmazın yeniden inşa bedeli teminat altına alınıyor” diye konuştu.

"Marmara bölgesinde farkındalık yüksek"

Sigortalılık oranının en yüksek olduğu iller hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "Toplam konut ve yaşayan poliçe sayılarına göre sigortalılık oranı en yüksek ilimiz yüzde 94,6 ile Bolu. Bu ilimizi yüzde 90,5 ile Yalova, yüzde 87,6 ile Tekirdağ, yüzde 87 ile Sakarya takip ediyor. Bingöl’de ise yaşanan deprem sonrasında sigortalılık oranı bir önceki yıla göre yüzde 9 artış göstererek yüzde 81,3’e yükseldi. İzmir’de de sigortalılık oranı da geçen yıla göre yüzde 5,4 artış göstererek yüzde 61,4 seviyesine yükseldi. Düzce, Muğla, Çanakkale ve Kocaeli illeri de sigortalılık oranının yüzde 70’i geçtiği şehirlerimiz arasında” dedi.

"Emlak işletmeleri DASK’ı önemsiyor"

Temsilciler aracılığı ile gerek kiralama, gerekse de satış işlemleri öncesinde müşterilerine bilgi verdiklerini dile getiren Özelmacıklı, "Müşterilerimize DASK poliçelerini yetkili sigorta şirketleri üzerinden kestirmelerini ve poliçe numaralarını paylaşmalarını istiyoruz. Bu poliçelerin birer örneğini kiracılara veriyor ve eğer kat mülkiyetli satılık bir konut ise tapu işlem dosyalarına da ilave ediyoruz. Sonuçta deprem geçecek ve hayat devam edecek. Tüm yurttaşlarımız olarak zorunlu deprem sigortası sosyal sorumluluğumuz” ifadelerini kullandı.