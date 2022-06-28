Zorlu Enerji’nin Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi’ne ödül

Zorlu Enerji, iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği ve 2030 yılına kadar 1,2 milyon fidan dikimi gerçekleştirmeyi hedefleyen “Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi”, 2022 yılının ikinci ödülünü aldı.

Zorlu Enerji’nin iklim krizinin etkilerini azaltmak için 2010 yılında hayata geçirerek, yaklaşık 420 bin fidan diktiği “Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları” Projesi, Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında verilen “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülünü aldı. Ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in elinden alan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, karbon emisyonunu azaltmaya katkı alanındaki çabalarının takdir görmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Sürdürülebilir bir dünya için çalışmak en önemli motivasyonumuz”

Faaliyetlerini, Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanındaki büyümesine katkı sunma amacıyla sürdüren bir şirket olarak 2030 yılına kadar operasyonlarından kaynaklanan emisyonları sıfırlama hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirten Ak, çabalarının takdir görmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Projemizin bu yıl içindeki ikinci ödülünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in elinden almak gurur verici. 2030 yılına kadar toplam üretim içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 100’e çıkarma, operasyon ve enerji üretiminde net sıfır emisyona sahip bir kurum olma ve biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi için 10 milyon TL yatırım yapma hedefimiz var. Yanı sıra 2040 yılına kadar tüm değer zincirimizde net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yılın başında bu projemizle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’nde İklim Eylemi kategorisinde de gümüş başarı ödülünün de sahibi olduk. Küresel iklim krizinin tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu günümüzde, sürdürülebilir bir gezegen ve toplum için çalışmak en önemli önceliğimiz olmaya devam edecek" dedi.