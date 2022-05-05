Zorlu Enerji’nin projelerine uluslararası ödül

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine alan Zorlu Enerji, sektöründe fark oluşturan başarılı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla uluslararası çapta ödüller kazanmaya devam ediyor. Şirket, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek adına hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve sektör öncüsü uygulamalarıyla Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nin (AMCP) düzenlediği Communitas Awards’da, ‘Etik ve Çevresel Sorumlulukta Liderlik’ kategorisinde sektörünün en iyisi olarak ödüllendirildi.

Enerji sektörünün liderlerinden oldu

Yapılan açıklamaya göre, topluma en duyarlı projelerin rekabet ettiği ve 12 yıldır aralıksız düzenlenen Communitas Awards Ödülleri topluma hizmet ve sosyal sorumluluk dünyasının küresel ölçekte en saygın ödül organizasyonları arasında yer alıyor. Enerji sektörü öncülerinden biri olarak Zorlu Enerji, bu ödüle yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla kurduğu ’Zorlu Energy Solutions (ZES), Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi, Dijital Abonelik Projesi’ gibi sürdürülebilirlik stratejisi odağında kararlılıkla uyguladığı projeleri sayesinde hak kazandı.

Şirket 1,2 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor

Communitas Awards’da elde edilen başarının daha iyi bir gelecek vizyonu ortaya koyan Zorlu Enerji Ailesi’nin emeği olduğunu belirten Kurumsal İletişim Grup Müdürü Funda Küçükosmanoğlu şunları söyledi: “Şirket olarak, tüm dünyada artan küresel iklim krizine karşı mücadele etmek amacıyla dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimlerini benimsemenin yanı sıra Akıllı Hayat 2030 yaklaşımımızla çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında paydaşlarımız için en yüksek değeri oluşturmaya odaklanıyoruz. İş yapış biçimi olarak benimsediğimiz sürdürülebilirlik odaklı yaptığımız çalışmaların, Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından takdir edilerek ödüle layık görülmesini de bunun önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek adına hayata geçirdiğimiz Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları projemizle 1,2 milyon fidanı toprakla buluşturmak, şehirlerde artan karbon salımının düşürülmesi amacı ile elektrikli araçların yaygınlaşması adına ZES markamız ile Türkiye’nin her köşesine elektrikli şarj istasyonu ağı kurmak ve dijitalleşme projeleri sayesinde hedeflerimiz doğrultusunda katma değer üretmek için çalışıyoruz. Bu önemli ödüle layık görülmenin mutluluğu ile sürdürülebilir bir gezegen ve toplum için çalışmaya devam edeceğiz.”