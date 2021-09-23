Zorlu Enerji’den çevreci santral uygulamaları

Enerji sektöründe karbon ve su ayak izini ilk kez hesaplatan şirketlerden biri olan Zorlu Enerji, Kızıldere Jeotermal Santrali’nde ‘Otomatik Kimyasal Dolum Uygulaması’nı hayata geçirdi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden biri olarak tüm faaliyetlerini çevreye duyarlı paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştiren Zorlu Enerji, jeotermal santrallerinde hayata geçirdiği çevre dostu uygulamaları aracılığıyla zaman ve enerji tasarrufunun yanında, faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit (CO2) salımının da önüne geçmeyi hedefliyor.

Otomatik Dolum Uygulaması, yılda bin 350 kilogram karbondioksit salımını önleyecek

Enerji sektöründe karbon ve su ayak izini ilk kez hesaplatan şirket olan Zorlu Enerji, Türkiye’nin ilk ve en büyük jeotermal santrali olan Kızıldere Jeotermal Santrali’nde ‘Otomatik Kimyasal Dolum Uygulaması’nı hayata geçirdi. Şirket mühendislerinin tasarlayarak hayata geçirdiği uygulama aracılığıyla santrale uzak mesafelerde yer alan 13 adet üretim kuyusunda yapılması gereken işlemleri santral merkezinde yaparak yılda 600 litre mazot kullanımı ve bin 350 kilogram CO2 salımının önüne geçilmesini sağlıyor. Aynı zamanda işlemlerin tek bir noktadan yönetilmesi de iş sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli bir avantaj sağlıyor.

Sıfır atığa uyumlu uygulama

Verilen bilgiye göre, çevresel ve sosyal alanlardaki tüm riskleri daha iyi yönetmek amacıyla yeniden ele aldığı sürdürülebilirlik stratejisi ile 2040 yılına kadar da tüm değer zincirini karbon nötr hale getirmeyi hedefleyen Zorlu Enerji’nin bir başka dikkat çeken uygulaması da Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğiyle Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’nde devreye aldığı ‘Online Deşarj İzleme Sistemi’ oldu. Çevre ve sıfır atık uygulamaları ile uyumlu Online Deşarj Sistemi, aynı zamanda atıksu deşarjının tuzluluk, sıcaklık ve seviye gibi değerleri online olarak uzaktan ölçülüp izleme merkezine anlık olarak bildiriliyor. Bu sayede jeotermal akışkanın üretiminden re-enjeksiyonuna kadar gerçekleşen tüm faaliyetlerin sürdürülebilirlik ilkelerine uygunluğu izlenerek ölçülebiliyor.