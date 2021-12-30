Zorlu Enerji, ‘Çevresel-Sosyal-Yönetişim’ skoruyla enerji dünyasında 4’üncü oldu

Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam eden Zorlu Enerji, dünyanın temel meselelerine sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklı Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) faaliyetleriyle, bağımsız derecelendirme ve araştırma kuruluşu olan Vigeo Eiris tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dünyada 54 enerji şirketi arasında 4’üncü oldu.

Sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirerek Türkiye’de sürdürülebilir ve yenileyici büyüme modelinin kolaylaştırıcısı olmayı hedefleyen Zorlu Enerji, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) performansını yükseltmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik odağında etki odaklı büyümeyi esas alan yaklaşımı ile geleceğin iş modelini geliştirmeyi amaçlayan şirketin, ESG alanlarındaki faaliyetleri, bağımsız derecelendirme ve araştırma kuruluşu olan Vigeo Eiris tarafından 2018 yılından itibaren değerlendiriliyor. Şirket, 2021 yılında yapılan değerlendirme neticesinde performans skorunu bir önceki yıla göre 8 puan yükselterek 54 enerji şirketi arasında 4’üncü sırada yer aldı. Yenilenebilir kaynaklara ve yeni teknolojilere yaptığı yatırımlarla geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda ilerleyen şirket, ESG alanında da sektördeki öncü şirket olma konumunu korudu.

’’Zorlu Enerji, ESG alanlarında en yüksek değeri üretmeye odaklanıyor’’

Zorlu Enerji’nin paydaş, toplum ve gezegen odaklı yatırımlar yaparak geliştirdiği sürdürülebilir çözümler ve akıllı teknolojilere dayalı Ar-Ge çalışmalarıyla sektöre liderlik ettiğini vurgulayan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda; çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında paydaşlarımız için en yüksek değeri üretmeyi hedefliyoruz. Uzun vadeli değer üretme yolculuğumuzda odaklanacağımız alanları ‘Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinciri’, ‘Etki Odaklı Büyüme’ ve ‘İnsan ve Kültür’ başlıkları altında değerlendiriyoruz. Bu başlıklar altındaki hedeflerimiz ile çevresel, sosyal ve yönetsel önceliklerimizi ele alarak; kısa, orta ve uzun vadeli yol haritamızı tanımlayarak derecelendirme şirketi aracılığı ile performansımızı düzenli olarak değerlendiriyoruz. 2021 yılında ESG risk değerlendirme alanında uzman, dünyaca ünlü bağımsız denetçi Vigeo Eiris tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 57 performans notu alarak, dünyada 54 enerji şirketi içinde 4. sırada değerlendirilmiş olduk. Şirketimizi geleceğe hazırlayan politikaların içerisinde önemli yeri olan ESG kriterlerimizin tüm paydaşlarımız nezdinde sürdürülebilirlik ve ortak değer yaratma anlamında da son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Şeffaf ve etik iş yapma anlayışımız ve entegre bakış açımızla günümüzün ve geleceğin risklerini minimize ederek yeni fırsatlar ile pozitif etki oluşturma hedefiyle çalışıyoruz” dedi.

Şirket, ESG notunu 60’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor

Zorlu Enerji’nin 2050’yi beklemeden 2035’lerde karbon nötr bir şirket olacağını aktaran Sinan Ak, şunları söyledi: “Şirketlerin ESG notlarını yükseltmesi için birtakım taahhütler vermesi gerekiyor. Emisyonlarımızı azaltmayla ilgili taahhütlerimizi verdiğimiz için değerlendirme ajansları bizi izliyor ve bu noktada önemli olan bu taahhütleri yerine getirmek. Şu an bu konuda tüm sistemlerimiz şeffaf ve çıktılarımız tüm paydaşlarımıza açık. ESG notunuzla 60’ın üzerine çıktığınız zaman, gelişmekte olan bir ülkede çok iyi durumdasınız demektir. Bizim hedefimiz, öngörülebilir şeffaf bir yönetime sahip olmak aynı zamanda da çevreci sürdürülebilir, topluma değer katan bir şirket olmak. Kendimize burada da bir hedef koyduk. Önümüzdeki yıl 60’ın üzerine çıkmayı planlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda üzerine çalışılması gereken alanlarımızı tespit ederek, hızla aksiyon almaya odaklanacağız. Doğalgaz santrallerinden çıkmak, Osmangazi’nin karbon nötr hale getirmek gibi taahhütlerimiz olacak. Bunları başardıkça hem notumuz yükselecek hem de daha çok kişi yaptığımız işe ortak olmak isteyecek. Yatırımcılarımızın bize geleceğin şirketi olarak bakmasını istiyoruz. Şirketin bugününe değil, geleceğine ortak olmak isteyen kişilere ihtiyacımız var.”

Şirket, karbon ayak izini yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor

Verilen bilgiye göre şirket, 2010 yılından bu yana gönüllü olarak İklim krizinin etkilerini azaltmak ve doğal varlıkları korumak amacıyla binlerce şirketin çevresel performansını ölçen ve değerlendiren CDP Platformuna (Carbon Disclosure Project) resmi raporlama yapıyor. Şirketlerin karbon ayak izini ve su ayak izini ölçerek, bu alandaki performansını, stratejisini ve hedeflerini paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşmasın olanak sağlayan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan CDP’nin 2021 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı’nın detaylı derecelendirme sonuçlarına göre İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programında ‘B’ derecelendirme notu alan şirket, 2030 yılında net sıfır emisyon taahhüdü doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.