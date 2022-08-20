Zonguldak’ta aronya meyvesinin hasadı gerçekleştirildi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Devrek’te Aronya meyvesi hasadı gerçekleştirdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Devrekli yatırımcılar Halil Dereli ve Yunus Emre Topal tarafından hayata geçirilen ve halk arasında “Süper meyve” olarak bilinen bağışıklığı artıran ve enfeksiyon tedavisinde kullanılan, kandaki kolesterolü dengede tutarak damar tıkanıklığının ve pıhtı oluşumunun önüne geçen aynı zamanda kansere karşı da etkisi ile tanınan “Süper meyvenin” hasadını gerçekleştirdi.

Devrek’in Halilbeyoğlu Köyü ile Eveyikli köyünde hayata geçirilen Aronya meyvesinin ilk hasadını yapılan dualarla gerçekleştiren Vali Mustafa Tutulmaz her iki yatırımcıyı da tebrik ederek, ”Bugün Aronya bitkisinin ilk hasadını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Aronya yetiştiricisi Yunus Emre Topal ise yaptığı konuşmada, ”Eşim ile birlikte İstanbul’dan memleketim olan Devrek’e gelerek ilk işimiz Aronya bitkisini dikmek oldu. Bu yıl ikinci yılımız kök başına yaklaşık 1 kilo 200 gram ürün alıyoruz. Bitki bölgemizde çok güzel bir etkiyle karşılandı. Şu an itibariyle 110 dekara ulaştık ve kilosunu yüksek fiyatlara pazarlıyoruz. Deneme olarak bir dekar arazide başladık ve an itibariyle de beş dönüm arazide bu ürünü yetiştiriyoruz. Eşimin destek destekleriyle bu zamana kadar ulaştık. Bundan sonra bu meyveyi endüstriye kazandırıp bununla alakalı bir çok endüstri ürününü elde edebilmek” ifadelerini kullandı.