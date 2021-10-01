Zonguldaklı balıkçılar yeni sezonda istediğini bulamadı

Zonguldak’ta balığın az olması balıkçıları düşündürüyor. Az yakalanan hamsinin kasası 400 TL’den satılıyor.

1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasının ardından denize açılmaya başlayan Zonguldaklı balıkçılar, bir ayda istediğini bulamadı. Balığın az olması fiyatlara yansırken, balıkçılar havaların soğumasını bekliyor. Balıkçıların bu sene umduğunu bulamadığını söyleyen Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, “Balığın olmaması hava şartlarının düzgün olmamasından kaynaklanıyor. Bu sene palamut balığımız yok. Balıkçılar istediklerini bulamadılar. Özellikle endüstriyel balıkçılık açısından bu daha vahim bir durum. Sebebi de geçen sene aşırı avcılık. Hamsi ve palamutta aşırı avcılık yapılması özellikle hamside dökme balıkçılık yapıldı. Hamsi buraları terk etti ve Gürcistan tarafına gitti. Geçen sene anaç palamutlar avlandı, sonradan vanoz diye tabir edilen balık yakalandı. Bu senenin balığı geçen seneden avlandı. Bu sene kıyı balıkçılığı çok kötü durumda, bunun da sebebi hava şartlarının olmaması. Önümüzdeki günlerde havanın bozması bekleniyor. Balıkçılarımız denizlere açılamayacak. İstavrit balığının kasası doğu Karadeniz’den geliyor ve 150 TL’den satılıyor, o da karışık satılıyor. 600 gramlık palamudun çifti 80 lira, 90 lira lüfer balığının tanesi 50 liradan gidiyor” dedi.

“Hamsi biyolojik gelişimini tamamlayamadı”

Hamsinin az olmasına da değinen Kayhan, “Karadeniz hamsisi biyolojik gelişimini tamamlayamadı ve ufak kaldı. Hamsinin kasası da 350-400 liradan satılıyor. Karadeniz bu zamana kadar istenilen şeyi vermedi. Umudumuz kestane karasından sonra esecek havanın durumuna bağlı. Kıyı balıkçılığı ve endüstriyel balıkçılık açısından vahim bir durum var. Çekilen kredileri ödeyemiyoruz, ağ masrafları ve giderlerimiz çok fazla ama gelir ona göre az. Endüstriyel balıkçılıkta bir kota olması lazım. Bu kota için geç kalındı. Kota hamside oluyordu, palamutta da olur. Ancak istenilen şeyler olmuyor. Birkaç sektörün dediği oluyor. Soğuk havacılar istediği stoku yapamadılar. Geçen sene çok stokçuluk oldu. Halkın balığı olan hamsi halka yansımadı” diye konuştu.