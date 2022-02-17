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Zonguldak-Filyos yolunun ikinci etabı başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı yapmıştı!

Zonguldak’ta ilk etabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Zonguldak-Filyos yolunun ikinci etabında ilk kazma vuruldu. Göbü-Muslu güzergahının ardından tamamlanması planlanan 36 kilometrelik yol ile Filyos’a ulaşım modern hale gelecek.

Ekonomi 17.02.2022, 12:39 17.02.2022, 13:23

Zonguldak’ta ilk etabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Zonguldak-Filyos yolunun ikinci etabında ilk kazma vuruldu. Göbü-Muslu güzergahının ardından tamamlanması planlanan 36 kilometrelik yol ile Filyos’a ulaşım modern hale gelecek.

Kent merkezinden Kilimli ilçesine olan yolu 5 dakikaya indiren Zonguldak-Kilimli güzergahının ardından Muslu-Filyos arasındaki tünel çalışmalarında ilk kazma vuruldu. Batı Karadeniz sahil yolunun 13,8 kilometrelik bölümünü kapsayan Muslu-Filyos arasındaki 7 adet çift tüp tünel, 2 adet aç-kapa, 2 adet tek köprü, 2 adet farklı seviyeli kavşak çalışmalarında ihaleyi kazanan firma çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

Göbü köyünde çalışmalara başlayan iş makinesi ile tünelin yapılacağı güzergahta hafriyat boşaltma çalışmaları sürüyor. Dron ile havadan görüntülenen bölgede bazı evlerin kamulaştırılacağı öğrenildi. İhaleyi kazanan firmanın Muslu-Filyos, Muslu-Çatalağzı güzergahındaki çalışmaları belirtilen sürede tamamlaması bekleniyor. Tamamlanan yollar Zonguldak-Kilimli güzergahında hayata geçirilen ve ulaşımı modern hale getiren Prof. Dr. Teoman Duralı tünelleri ve Kilimli Sahil Yolu ile birbirine bağlanacak.

Filyos Limanı’na ulaşım kolaylaşacak

11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı’na ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tamamlanarak hizmete açılmış oldu. Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yılda toplam 155,2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı 4 bin 225 ton azaltılacak. Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek. Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşım kolaylaşacak.

"İnsanlar araçlarıyla denize uçuyordu"

Köy sakinlerinden 68 yaşındaki Mehmet Aydın yapılacak olan yolla birlikte ulaşımın kolaylaşacağını anlatarak şöyle dedi:

"Ben 68 yaşındayım. Buralıyım. Eski yoldan Zonguldak’a gidiyoruz. Yol bozuktu, arabaların çoğu denize uçuyordu. İnsanlar ölüyordu. Burada çalışmalar başladı. Buradan arabaya bindiğin zaman 5 dakikada Çatalağzı’ndasın. 20 dakikada Zonguldak’tasın. Bu yol Filyos’a da gidiyor. Sanayi kurulacak. Mevcut kulladığınız yol biraz düzenlendi. Fakat bu yeni yol yapıldığı zaman ulaşım daha da kolaylaşacak. Filyos’un da buraya katkısı olacak. Göbü köyünün vatandaşı olarak çok memnunuz. Bir kaç ev kamulaştırılsa da çok iyi olacak. Memnunuz."

"Göbü’de yıllarca hayalini kurduk"

Yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Zonguldak-Kilimli yolunun ardından Göbü köyünden ikinci etap çalışmalarının başlandığını hatırlatan Göbü Köyü Muhtarı Burhan Oral, "Şu anda bulunduğumuz yer Kilimli’de biten yer. Yolun ikinci kısmı bizden tarafa devam ediyor. Yeni bir yükleniciye verildi. İlk kazma vuruldu. Tünel çalışmaları başlıyor. Göbü’de yıllarca beklediğimiz hayalini kurduğumuz bir şeydi. Yolların tamamlandıktan sonra birleştirilmesi köyüm adına çok güzel bir şey. Köyüm zaten turizm köyü. Belirli bir bütünleşme olacak. Zonguldak merkez ve Kilimli’deki vatandaşlarımızın Göbü sahillerini kullanma şansı daha fazla olacak. Bir an önce bitirilip faaliyete geçmesini bekliyoruz" dedi.

#ilk etap #açılış #filyos #Zonguldak
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