Zirvede yine THY var: İşte Türkiye'nin en değerli markaları

Türk Hava Yolları, 1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.

Brand Finance, 2021 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı. Buna göre listede ilk sırayı THY alırken, bu şirketi 1 milyar 585 milyon dolarla geçen yıla göre 3 sıra yükselen Arçelik izledi.

Listede üçüncü sırayı 1 milyar 193 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 5 sıra yükselen İş Bankası aldı.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek oranda artış yüzde 65,7 ile Aselsan, yüzde 65,1 ile Yünsa Tekstil'de gerçekleşti.

Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 51,4 ile Anel Elektrik'te oldu.

Brand Finance'a göre Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası şöyle:

(Marka ismi - 2021 Marka değeri):

1 - Türk Hava Yolları, 1.605 milyon dolar

2 - Arçelik, 1.585 milyon dolar

3 - İş Bankası, 1.193 milyon dolar

4 - Garanti BBVA, 1.190 milyon dolar

5 - Turkcell, 1.061 milyon dolar

6 - Ziraat Bankası, 952 milyon dolar

7 - Akbank, 917 milyon dolar

8 - Yapı Kredi, 836 milyon dolar

9 - Türk Telekom, 789 milyon dolar

10 - Ford Otosan, 787 milyon dolar

11 - Vestel, 709 milyon dolar

12 - BİM, 617 milyon dolar

13 - BSH, 541 milyon dolar

14 - Vakıfbank, 509 milyon dolar

15 - Ülker, 451 milyon dolar

16 - Halkbank, 421 milyon dolar

17 - Opet, 415 milyon dolar

18 - Anadolu Efes, 399 milyon dolar

19 - Aselsan, 370 milyon dolar

20 - Denizbank, 338 milyon dolar