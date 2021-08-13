Ziraat Katılım’dan Türkiye Ekonomisine 67 Milyar TL’lik Kaynak

Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, 2021 ikinci çeyreğini 187 milyon TL kâr ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 2021 ikinci çeyrek sonunda biri yurt dışında olmak üzere toplam 110 şubeye ulaştı” dedi.

2021 yılının ikinci çeyreğinde 5 adet kira sertifikası ihracının başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: “Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 2,3 Milyar TL fonlama temin edildi. Kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde yoğun talep geldi. Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 85 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 30,4 milyar TL hacme ulaştı” dedi.

Özdemir, “Ziraat Katılım, reel ekonomiye doğrudan destek sağlayan iş modeli, üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik finansman politikası ve çalışanlarının gayretleriyle, ülkemizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayarak, öncü ve etkin bir finans kurumu olma vizyonuyla faaliyetlerine devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.