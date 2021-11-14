Ziraat Katılım, Türkiye ekonomisine 72.6 milyar TL’lik kaynak sağladı

2021 yılı üçüncü çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir “Bankamızın toplam aktifleri 2021 üçüncü çeyreğinde 2020 yılı sonuna göre yüzde 27 artışla 76.4 milyar TL’ye ulaştı. Toplanan fonlar yine aynı döneme göre yüzde 24 artış ile 57.4 milyar TL olurken, kullandırılan nakdi fonlar yüzde 21 artışla 51 milyar TL seviyesine çıktı. Ziraat Katılım’ın 2021 üçüncü çeyreğinde ülkemiz ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 72.6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ziraat Katılım, sağlıklı bir mali performans ile hızlı büyümesini sürdürerek, 2021 üçüncü çeyreğini 306 milyon TL kâr ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştıran Ziraat Katılım, biri yurt dışında olmak üzere toplam 113 şubeye ulaştı” ifadelerini kullandı.

Ziraat Katılım’ın 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 7 adet kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladığını ifade eden Özdemir “Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 3.5 Milyar TL fonlama temin edildi. Kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde yoğun talep geldi. Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 92 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 33.9 milyar TL hacme ulaştı” dedi.