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Ziraat Katılım sıfır konutta finansman oranını düşürdü

Ziraat Katılım, sıfır konut alacaklara yüzde 0.79'dan kredi kullandıracak. Kredi vadesi 120 ay olacak ve 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Ziraat Katılım sıfır konutta finansman oranını düşürdü

Ziraat Katılım, sıfır konut alacaklara yüzde 0.79'dan kredi kullandıracak. Kredi vadesi 120 ay olacak ve 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

08 Ocak 2020 Çarşamba 17:53
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Ziraat Katılım sıfır konutta finansman oranını düşürdü

Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Şırnak'ta açıkladığı sıfır konutlardaki finansman oranında indirime ilişkin ilk adımı Ziraat Katılım attı.

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi.

Kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak. 

Bankadan yapılan yazılı açıklama yeni finansman oranları;

"Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirmiş olup, yeni oranlar aşağıda sunulmuştur.

Sıfır Konut Finansman Oranları:

Finansman Tutarı

Azami Vade

Finansman Oranı

500.000 TL’ye kadar

120 ay

Aylık 0,79

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

*Sıfır konutların finansmanı kapsamında hazırlanan konut finansmanında, konutun tespitinde “Konut Üreticisi (Müteahhit ve/veya Yüklenici Firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen” koşulu aranacaktır."

ifadeleri ile duyuruldu.

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