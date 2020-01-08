Ziraat Katılım sıfır konutta finansman oranını düşürdü

Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Şırnak'ta açıkladığı sıfır konutlardaki finansman oranında indirime ilişkin ilk adımı Ziraat Katılım attı.

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi.

Kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak.

Bankadan yapılan yazılı açıklama yeni finansman oranları;

"Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirmiş olup, yeni oranlar aşağıda sunulmuştur. Sıfır Konut Finansman Oranları: Finansman Tutarı Azami Vade Finansman Oranı 500.000 TL’ye kadar 120 ay Aylık 0,79 Kamuoyuna saygı ile duyurulur. *Sıfır konutların finansmanı kapsamında hazırlanan konut finansmanında, konutun tespitinde “Konut Üreticisi (Müteahhit ve/veya Yüklenici Firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen” koşulu aranacaktır."

ifadeleri ile duyuruldu.