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Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2021 Yılı Finansal Verilerine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Türkiye’nin kamu sermayesi ile kurulan ilk katılım bankası Ziraat Katılım, sağlıklı bir mali performans ile hızlı büyümesini sürdürerek 2021 yılını başarıyla tamamladı.

Ekonomi 15.02.2022, 13:45
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2021 Yılı Finansal Verilerine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Reel Sektöre Desteğimizi Sürdürüyoruz

2021 yıl sonu verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: “Ziraat Katılım, doğru yapılandırılmış stratejisi, esnek iş modeli ve güçlü mali yapısı ile 2021 yılı hedeflerine ulaşmıştır. Bankamız 2021 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki yıl sonuna göre %64 oranında artırarak 98,5 milyar TL’lik bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır.

2021 yıl sonu itibarıyla bankamızın kullandırdığı nakdi fonlar, bir önceki yıl sonuna göre %58 artarak 66,4 milyar TL’ye, gayri nakdi fonlar ise %86 büyüme ile 29,6 milyar TL’ye ulaşmış olup ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 96 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir. 2021 yıl sonu itibarıyla toplanan fonlar, önceki yıla göre %68 oranında artarak 78 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır” dedi.

Aktif kalitemizi korumaya büyük önem veriyoruz.

Ziraat Katılım olarak, aktif kalitesini korumayı ve geliştirmeyi öngören bir büyüme stratejisini benimsediklerini belirten Özdemir “Banka’nın tahsis ve fon kullandırım süreçleri ile erken uyarı ve risk izleme alt yapısı bu doğrultuda sürekli olarak geliştirilmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklılık stratejilerimiz doğrultusunda, 2021 yılında kullandırılan fonlar hızlı büyümesini sürdürmüştür. Risk yönetimi politikalarının icra edildiği bu dönemde, takipteki alacaklar rasyosu sektör ortalamasının oldukça altında kalarak %2,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında Ziraat Katılım’ın sermaye yeterlilik rasyosu ise %14,02 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Kira sertifikası ihracımız 36,9 milyar TL’ye ulaştı.

Ziraat Katılım’ın 2021 yılında toplamda 11,6 milyar TL’ye ulaşan 28 adet kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını açıklayan Özdemir: “Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ve ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ile yerel piyasada TL cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere SPK’dan 1 milyar TL, 12 milyar TL ve 15 milyar TL’lik kira sertifikası ihraç tavanları onayı almıştır. Bu çerçevede, Bankamız kurulduğu tarihten 2021 yıl sonuna kadar değişik tutarlı tertipler halinde 36,9 milyar TL’lik ihraç gerçekleştirmiştir.” dedi.

2021 yılında, insan kaynağımızı yeni katılımlarla daha da zenginleştirdik.

2021 yılı içerisinde toplamda 121 şubeye ulaştıklarını ifade eden Özdemir: “Bankamız 2021 yılında, en değerli varlığı insan kaynağını yeni katılımlarla geliştirmiştir. Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak üzere özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.

Katılım bankacılığını yaygınlaştırma misyonumuza sıkıca bağlı kalarak, projelerimize kararlılıkla devam ederken, nihai hedefimiz Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmek ve sürdürülebilir kalkınmayı çok yönlü desteklemektir.

Daha yüksek hedeflere ulaşma kararlılığıyla bu yolda bizimle yürüyen ve başarılı performansımızda katkısı olan, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza şahsım ve Bankamız adına teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

#Ziraat Katılım #Metin Özdemir
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