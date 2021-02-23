banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Trabzonspor'dan tarihi savunma
Trabzonspor'dan tarihi savunma
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
8 saat online kaldık, 3 saat sosyal medyada vakit harcadık
8 saat online kaldık, 3 saat sosyal medyada vakit harcadık
banner448

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2020 Yılı Finansal Verilerine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Türkiye’nin kamu sermayesi ile kurulan ilk katılım finans kurumu olan Ziraat Katılım, sektörün öncü katılım finans kurumu vizyonu ile hızlı büyümesini 2020 yılında da sürdürerek yılı yüksek ve sağlıklı performans ile tamamladı.

Ekonomi 23.02.2021, 13:09
3
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2020 Yılı Finansal Verilerine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Reel Sektöre Desteğimiz Artarak Devam Ediyor

2020 yıl sonu verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: “Covid-19 salgınının etkisiyle küresel çapta ekonomik aktivitelerin sekteye uğradığı, üretim, dağıtım ve turizm gibi birçok sektörün olumsuz etkilendiği ve piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkilerinin hissedildiği 2020 yılında, Ziraat Katılım, doğru yapılandırılmış stratejisi, esnek iş modeli ve güçlü mali yapısı ile hedeflerine ulaşmıştır. Bankamız 2020 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki yıl sonuna göre %65 artırarak 60,2 milyar TL bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır. Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün icrası sonucunda, 2020 yılını başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

2020 yıl sonu itibarıyla bankamızın kullandırdığı nakdi fonlar, bir önceki yıl sonuna göre %46 artarak 42,2 milyar TL’ye, gayri nakdi fonlar ise %40’lık büyüme ile 16 milyar TL’ye ulaşmış olup ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 58,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla toplanan fonlar, önceki yıla göre %82 oranında artarak 46,3 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır” dedi.

Aktif kalitemizi korumaya büyük önem veriyoruz.

Ziraat Katılım olarak, aktif kalitesini korumayı ve geliştirmeyi öngören bir büyüme stratejisini benimsediklerini belirten Özdemir “Banka’nın tahsis ve fon kullandırım süreçleri ile erken uyarı ve risk izleme alt yapısı bu doğrultuda sürekli olarak geliştirilmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklılık stratejilerimiz doğrultusunda, 2020 yılında kullandırılan fonlar hızlı büyümesini sürdürmüştür. Risk yönetimi politikalarının icra edildiği bu dönemde, takipteki alacaklar rasyosu sektör ortalamasının oldukça altında kalarak %2,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılında Ziraat Katılım’ın sermaye yeterlilik rasyosu ise %14,7 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Kira sertifikası ihracımız 25,6 milyar TL’ye ulaştı.

Ziraat Katılım’ın 2020 yılında toplamda 12,6 milyar TL’ye ulaşan 23 adet kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını açıklayan Özdemir: “Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ve ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ile yerel piyasada TL cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere SPK’dan 12 milyar TL kira sertifikası ihraç tavanı onayı almıştır. Bu çerçevede, Bankamız kurulduğu tarihten 2020 yılsonuna kadar değişik tutarlı tertipler halinde 25,6 milyar TL’lik ihraç gerçekleştirmiştir” dedi.

2020 yılında, insan kaynağımızı yeni katılımlarla daha da zenginleştirdik.

2020 yılı içerisinde yurt dışındaki ilk şubeyi açtıklarını ve toplamda 105 şubeye ulaştıklarını ifade eden Özdemir: “Bankamız 2020 yılında, en değerli varlığı insan kaynağını yeni katılımlarla geliştirmiştir. Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak üzere özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.

Katılım finans sistemini yaygınlaştırma misyonumuza sıkıca bağlı kalarak, projelerimize kararlılıkla devam ederken, nihai hedefimiz Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmek ve sürdürülebilir kalkınmayı çok yönlü desteklemektir.

Daha yüksek hedeflere ulaşma kararlılığıyla bu yolda bizimle yürüyen ve başarılı performansımızda katkısı olan, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza şahsım ve Ziraat Katılım yönetim ekibi adına teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
banner422
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 24 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19