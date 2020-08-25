Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2020 İkinci Çeyreğine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI DESTEKLEMEYE DEVAM ETTİK

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan Ziraat Katılım’ın her zaman için reel sektörün yanında olduğunu belirten Metin Özdemir “Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi kapsamında birinci çeyrek sonunda hayata geçirilen “İşe Devam Finansman Desteği Paketi” ve “Çek Ödeme Destek Paketi” uygulamalarını sürdürdük. İkinci çeyrek sonu itibariyle müşterilerimize toplam 5 Milyar TL finansman sağladık. Kullandırdığımız nakdi fonlar önceki yıla göre %35 artışla 33,1 milyar TL seviyesine çıkarken nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 51 milyar TL olarak gerçekleşti. Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için uygulamaya aldığımız yeni finansman paketleri ile hem vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesine, hem de canlanan taleple birlikte firmaların üretimlerini ve istihdamlarını sürdürmelerine destek olduk.

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARIMIZ TOPLAMDA 19,2 MİLYAR TL’ YE ULAŞTI

2020 yılının ikinci çeyreğinde 10 adet kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Özdemir: “Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 5,5 Milyar TL fonlama temin edilirken, kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde talep gelmiştir. Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 61 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 19,2 milyar TL hacme ulaştı” dedi.

ZİRAAT KATILIM BANKKART’I HAYATA GEÇİRDİK

Ziraat Katılım Bankkart çalışmaları hakkında bilgi veren Özdemir, “Bankkart çalışmalarımız tamamlanarak Haziran 2020 itibariyle müşterilerimizin kullanımına sunuldu. Kart hamillerimiz, Ziraat Katılım Bankkart ile üye işyeri programına dahil işyerlerinden taksitli işlem yapabilecek, puan kazanabilecek, güvenli ve hızlı şekilde elektronik ticaret ve temassız işlem gibi geniş yelpazede işlemler gerçekleştirebileceklerdir. Ziraat Katılım Bankkart ile müşteri sadakatinin, ödeme sistemleri pazar payımızın ve karlılığımızın artmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde müşteri deneyimi ve tüketici beklentilerini ön planda tutarak geliştirilecek yeni özellik ve uygulamalarla beraber sektörde Ziraat Katılım Bankkart kredi kartı rekabetçi bir ürün olarak yerini alacaktır” dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ ENDÜSTRİYEL ENZİM FABRİKASI LIVZYM’İ HAYATA GEÇİRDİK

Finansal ortaklıklar ile ilgili başarılı bir grafik çizdiklerini belirten Metin Özdemir, “Son olarak Ziraat Katılım’ın sermaye ortaklığı ile Türkiye’nin İlk Yerli Endüstriyel Enzim Fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji 26.06.2020 tarihinde düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı. LIVZYM, Afrika’dan Rusya’ya kadar olan bölgede kurulan ilk endüstriyel enzim fabrikası konumundadır. Yıllık küresel pazar büyüklüğü 8 Milyar ABD Doları olan enzimler; gıda, deterjan, kâğıt, tekstil, deri ve yem sektörlerinde teknolojik ara ürün olarak kullanılmaktadır. Ziraat Katılım olarak LIVZYM yatırımımız ile ithal ikame ürünlerin yurt içerisinde yerli ve milli imkanlarla üretilmesi, istihdama katkı sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmiştir. Livzym Biyoteknoloji ile kurulan Finansal Ortaklığın ülkemizde biyoteknoloji alanındaki diğer girişimlere öncü olması ve üretim kapasitesiyle de ülke ekonomisine katma değer sağlaması beklenmektedir” dedi.

DAHA FAZLA KATMA DEĞER ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Özdemir açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak üzere özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz. Katılım finans sistemine katkıda bulunmak, ekonomimize desteğimiz artırmak ve daha fazla katma değer oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”