Ziraat Katılım'dan Ekonomiye 161 milyar tl kaynak

2022 yılı üçüncü çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: “Bankamızın 2022 üçüncü çeyreğinde toplam aktifleri bir önceki yıl sonuna göre %85 artışla 182.2 milyar TL’ye ulaştı. Toplanan fonlar aynı döneme göre %94 artış ile 151.4 milyar TL olurken, kullandırılan nakdi fonlar %86 artışla 123.6 milyar TL seviyesine çıktı. Ziraat Katılım’ın 2022 yılı üçüncü çeyreğinde ülkemiz ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 161.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ziraat Katılım, sağlıklı bir mali performans ile hızlı büyümesini sürdürerek, 2022 üçüncü çeyreğini 3.4 milyar TL kâr ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştıran bankamız, biri yurt dışı şubesi olmak üzere toplamda 146 şubeye ulaştı.” ifadelerini kullandı.

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARIMIZ TOPLAMDA 49,2 MİLYAR TL’ YE ULAŞTI

2022 yılının üçüncü çeyreğinde 7 adet kira sertifikası ihracının başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Metin Özdemir: “Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 4,5 Milyar TL fonlama temin edildi. Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 122 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 49,2 milyar TL hacme ulaştı” dedi.

“ANINDA FİNANSMAN” ÜRÜNÜMÜZÜ MÜŞTERİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNDUK

Ziraat Katılım’ın yeni ürünü olan “Anında Finansman” ile ilgili bilgi veren Özdemir; “Müşterilerimizin bankamızla anlaşması olan bayilerden almak istedikleri ürünleri, günün her saatinde dijital kanallar vasıtasıyla kolay ve hızlı bir şekilde finanse etmelerini sağlayan “Anında Finansman” ürünümüzü tüm müşterilerimizin kullanımına sunduk. Yeni ürünümüz sayesinde müşterilerimiz, anlaşmalı bayilerde oluşturulacak ürün sepetine ait kare kodu kullanıp, Bankamızın Katılım Mobil uygulamasından finansman başvurusu yapabilecek. Faizsiz bankacılık ilke ve standartları doğrultusunda gerekli tüm belgeleri dijital kanallardan onaylayıp finansman sürecini kolaylıkla tamamlayabilecekler” şeklinde konuştu.

YABANCI PARA HAVALE İŞLEMLERİNDE OTOMATİK ÖDEMEYİ SAĞLADIK

Yabancı para gelen havalelerin doğrudan müşteri hesabına aktarılmasını sağlayan sistemsel geliştirmenin tamamlandığını ifade eden Özdemir; “Bankamızda ilk kez uygulanan akıllı robotik süreç otomasyonu ile alıcı IBAN-İsim uyumsuzluğu nedeniyle müşteri hesaplarına manuel aktarılan işlemlerin alacak kaydı ve mevzuat kontrollerinin sistem tarafından otomatik olarak yapılması sağlanmıştır” diyerek sözlerini tamamladı.