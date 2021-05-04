Ziraat GYO Son Yılların En Büyük Halka Arzını Başarıyla Tamamladı
Sektörün en önemli oyuncuları arasında yer alan Ziraat GYO, son yılların en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan ve 37 yatırım şirketinin dâhil olduğu konsorsiyum tarafından sabit fiyat üzerinden ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzda, toplam ihraç miktarının %68’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, %7’si de Ziraat Finans Grubu çalışanlarına satıldı.
Halka Arzdan 1,88 Milyar TL Kaynak Sağlandı
Sermaye artışı yoluyla yapılan 1,17 milyar TL nominal tutarlı halka arzdan pay başına 1,60 TL ile 1,88 milyar TL kaynak sağlandı. Ziraat GYO’nun 1,88 milyar TL büyüklüğe sahip halka arzına 5 milyar TL tutarında olmak üzere 2,7 kat talep geldi. Yurt içi bireysel yatırımcı ve Ziraat Finans Grubu çalışanları kategorilerinde tahsisatın 2,5 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,5 katı talep gelirken, taleplerin karşılanma oranı ortalama %38 düzeyinde gerçekleşti.
Son Yılların En Büyük Halka Arzı
2020 yılında hayata geçirilen 8 adet halka arzda toplam 1,12 milyar TL büyüklüğe ulaşılırken, 2021 yılında Ziraat GYO hariç bugüne kadar 4,72 milyar TL büyüklüğünde 10 adet halk arz işlemi gerçekleşti. Yapılan halka arzlara bakıldığında Ziraat GYO’nun 1,88 milyar TL büyüklüğündeki halka arzı son yılların en büyük halka arzı oldu.
6 Mayıs Tarihinde İşlem Görmeye Başlaması Bekleniyor
Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı %25 olurken, Ziraat GYO paylarının 6 Mayıs tarihinde ZRGYO koduyla Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Ziraat GYO, halka arz sonrası ulaştığı 7 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile sektörde 3. sıraya yerleşti.
Yüksek Talep, Ziraat Finans Grubu Marka Gücünün ve Ziraat GYO’ya olan Güvenin Göstergesi
Halka arz sonrası açıklamalarda bulunan Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, Ziraat markasının bu ilk halka arzına gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti belirterek, ”halka arza gelen yüksek talep, Ziraat Finans Grubu marka gücünün ve Ziraat GYO’ya olan güvenin göstergesidir. Bu yönüyle Ziraat Finans Grubu’nun büyüklüğünü ve gücünü bir kez daha gösterdik. Yatırımcıların bu güvenine layık olmak için Ziraat GYO güçlü sermaye yapısı ve taşıdığı marka değeri ile ülkenin gayrimenkul sektörüne ivme kazandıracak projelere imza atmaya devam edecektir.
Ziraat GYO halka arzına katılım gösteren tüm bireysel ve kurumsal yatırımcımıza, başta konsorsiyum lideri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olmak üzere aracılık eden 37 yatırım kuruluşuna, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’a teşekkür ederiz” dedi.