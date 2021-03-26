Ziraat Bankası’nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar

Ziraat Bankası’nın Ankara’daki Tarihi Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Hüseyin Aydın, bu vazifelerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek “1983 yılında ilk göreve başladığım son 10 yıldır da Genel Müdür olarak hizmet verdiğim Ziraat Bankası’nda görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum Alpaslan Bey’in Bankamız için gösterdiği gayretler Genel Müdür unvanıyla da artarak devam edecektir. Ülkemiz ve Bankamız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanan Çakar ise yaptığı konuşmada “Bankamızın bir bankadan daha fazlası olmasının mimarlarının başında gelen Hüseyin Aydın’a yapmış olduğu üstün hizmetlerinden ötürü şahsım ve Ziraat Bankası ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Ziraat’in Türkiye’nin en etkin ve önemli bankalarından biri olmasında önemli işler yapmış, büyük bir değişim dönüşüm projesine imza atmış, Bankacılık sektörünün kıymetli bir üstadından bu görevi almak benim için gurur verici. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, Ülkemize ve Bankamıza hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım” dedi.

TBB’de yeni başkan yine kamudan



Hüseyin Aydın aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu başkanı idi. Genel müdürlük görevi ile birlikte TBB başkanlığından da ayrıldı. Bankacılık kaynakları Aydın’ın yerine gelecek isim için yeniden yönetim kurulu üyeleri arasından seçim yapılması gerektiğini belirtirken başkanın yine kamu bankalarından olacağını dile getirdi.

Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu üyeleri her ay gerçekleştirdikleri aylık toplantılarından nisan ayı rutin toplantısında yeni yönetim kurulu başkanı seçimini de yapacak.

Türkiye Bankalar Birliği mevzuatına göre, Yönetim Kurulu Başkanının genel müdürlük görevinin sona ermesi veya herhangi diğer bir nedenle Başkanlığın boşalması halinde Yönetim Kurulu, Başkanın görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri arasından bir ay içinde ismen yeni bir başkan seçiyor.

Alpaslan Çakar kimdir?

Alpaslan Çakar, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve 1996 yılında Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 2010 yılından itibaren Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.