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Ziraat Bankası’ndan Sendikasyon Kredisi

Uluslararası 38 Bankadan Toplam 1,1 Milyar ABD Doları Dış Kaynak. Ziraat Bankası, 22 ülkeden 38 Bankanın katılımıyla 1,1 milyar ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Covid-19 salgınının küresel piyasalarda neden olduğu dalgalanmaya rağmen, sağlanan kredinin maliyeti bir önceki yılın altında kaldı.

Ziraat Bankası’ndan Sendikasyon Kredisi

Uluslararası 38 Bankadan Toplam 1,1 Milyar ABD Doları Dış Kaynak. Ziraat Bankası, 22 ülkeden 38 Bankanın katılımıyla 1,1 milyar ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Covid-19 salgınının küresel piyasalarda neden olduğu dalgalanmaya rağmen, sağlanan kredinin maliyeti bir önceki yılın altında kaldı.

10 Nisan 2020 Cuma 12:15
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Ziraat Bankası’ndan Sendikasyon Kredisi

Emirates NBD Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank koordinatörlüğünde sağlanan, 597 milyon Euro ve 415 milyon ABD Doları olarak iki parçadan oluşan 1 yıl vadeli kredinin maliyeti, geçen seneki Euro maliyetinin 40 baz puan, ABD Doları maliyetinin ise 25 baz puan altında kalarak sırayla Euribor+2,00 ve Libor+2,25 olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada “Koronavirüs sebebiyle tüm dünya merkez bankaları ve hükümetlerinin olağanüstü finansal önlemler almak zorunda kaldığı ve likiditenin öneminin daha da arttığı bu kritik dönemde dahi, 4 kıtada 38 uluslararası bankadan sağlanan bu büyüklükteki kredi, Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası’na olan güvenin bir kez daha teyidi olmuştur.

Muhabir bankalarımıza, gösterdikleri destek, artarak devam edeceğine inandığımız işbirlikleri ve yaşadıkları son derece zorlu çalışma koşullarına rağmen, sendikasyon süreci için belirlenen takvime titizlikle uyarak, herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları katılımları için teşekkür ederiz. Ziraat Bankası olarak temin ettiğimiz bu kaynakla, reel sektörümüze, ekonomimiz için özellikle önem arz eden dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edeceğiz” denildi.

Son Güncelleme: 10.04.2020 12:18
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