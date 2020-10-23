Ziraat Bankası’ndan Bir İlk Daha Ziraat Mobil Sizi T.C. Kimlik Kartınızdan Tanıyor
Ziraat Bankası müşterilerine özel T.C. Kimlik Kartı ile Şubeye gitmeden mobil bankacılık müşterisi olma ve mobil bankacılık şifresi yenileme imkanı
Yapılan açıklama şöyle:
Ziraat Bankası T.C. Kimlik Kartının dijital bankacılık kanallarında aktif olarak kullanılabilmesine yönelik bir geliştirmeyi daha uygulamaya aldı. Ziraat Bankası müşterileri artık online olarak dijital kanallara başvururken veya mobil bankacılık şifrelerini yenilerken T.C. Kimlik Kartlarını da kullanabilecekler. Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “T.C. Kimlik Kartının bankacılık sistemine entegre edilmesine yönelik çalışmalara özel önem veriyoruz. Geliştirmelerimiz sonucunda süreçlerimizi yenileyerek işlem güvenliğini daha da arttırmayı, süreçleri kısaltarak verimliliği arttırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.
Bu kapsamda, dijital bankacılık kanallarında kullanımına ilişkin geliştirmelerimize bir yenisini daha ekledik. Artık müşterilerimiz T.C. Kimlik Kartını Şubeye gitmeden mobil bankacılık müşterisi olma, internet ve mobil bankacılık şifresi yenilemede bir doğrulama yöntemi olarak kullanabiliyorlar. Bu yöntem ile kimlik kartı üzerinde bulunan müşteri bilgilerini kart çipinde yer alan bilgiler ile eşleştiriyor ve NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisi ile kartın içerisinde yer alan biyometrik fotoğrafa ulaşarak, kişinin işlem anındaki görüntüsünü doğruluyor ve canlılık analizi yapıyoruz. Böylece başka herhangi bir ürüne bağlı doğrulama unsuruna gerek kalmadan müşterilerimize dijital bankacılık müşterisi olma imkanı sunuyoruz. Bu iki bileşenli güvenlik altyapısı ile sektörde bir ilki daha hayata geçirmiş olduk” dedi.
Yapmış oldukları geliştirmelerin aynı zamanda BDDK tarafından yayımlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Tebliğ Taslağı”nda belirtilen düzenlemeler için gerekli altyapıyı oluşturduğunu belirten Kırbaş, “01 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi beklenen tebliğde belirtildiği şekilde, uzaktan müşteri edinimi ile ilgili olarak da çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3