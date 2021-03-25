Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini devrediyor

Henüz bir açıklama yapılmadı fakat Hüseyin Aydın'ın sağlık sorunları sebebiylegörevini devredeceği bildirildi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak. Aydın, 2011 yılından bu yana Genel Müdürlük görevini yürütüyordu

Aydın, “İstifa etmiyorum ancak yarınki yönetim kurulu toplantısında görevimi bir başka arkadaşa devrediyorum. Olağan bir süreç” ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

1959 yılında Borçka/Artvin'de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu. 15.07.2011 tarihi itibariyle Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak göreve başlayan Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.