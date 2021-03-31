Ziraat Bankası Farklı Coğrafyalardaki Başarılı İşbirliklerine Bir Yenisini Daha Ekledi

Ziraat Bankası, süre gelen bu çalışmaların bir sonucu olarak; daha önce kamuoyu ile paylaşılan çevresel ve sosyal temalı kredilerin finansmanına yönelik 600 milyon USD tutarında “Sürdürülebilir Eurobond” ihracını 2021 yılı Ocak ayında gerçekleştirmişti. Banka, söz konusu ihraç ile yeni bir finansman yöntemini bilançosuna eklemenin yanı sıra, yatırımcı portföyünü de genişletti.

Farklı coğrafyalarda imza atılan başarılı işbirliklerine bugün bir yenisini daha ekleyen Ziraat Bankası, Çin’in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile 400 milyon ABD Doları tutarında kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi ve sürdürülebilir Eurobond ihracı ile Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisine katma değerli, ihracat odaklı ve sürdürülebilir büyüme stratejik hedefi ile uyumlu olarak finansman sağlamış bulunuyor.

Çin Exim Bank’tan 320 milyon ABD Doları ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan bu uygun maliyetli kredi ile yerel paralarla ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına katkı sağlanacak. Ağırlıklı olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren firmalarımızın finansman ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kredi, Çin Kalkınma Bankası ile 2017 yılında imzalanan 600 milyon USD tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin Bankaları ile olan yakın işbirliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıyor.

Söz konusu anlaşma, uluslararası finans çevrelerinin ve iş ortaklarının gerek ülke ekonomisine gerekse Ziraat Bankası’na duyduğu güvenin önemli bir göstergesi niteliğindedir. COVID-19’un süregelen etkilerine rağmen, Türkiye ekonomisinde ivmelendiği gözlemlenen yatırımlara ilişkin, yurtdışı finans kuruluşlarının tasarruf fazlasının ülkemize gerek kredi kanalı ile gerekse portföy yatırımları yolu ile kazandırılması konusunda Ziraat Bankası çabalarını sürdürmeye devam edecektir.

35 milyonu aşkın müşterisine sunduğu yüksek hizmet kalitesi ve artan ürün çeşitliliği ile sektörün lider bankası olan Ziraat Bankası, uzun yıllardır istikrarlı bir biçimde geliştirdiği güçlü uluslararası işbirlikleri ile reel sektörün desteklenmesinde üstlendiği öncü rolü başarı ile sürdürmekte ve “bir bankadan daha fazlası” olmanın gerektirdiği misyonu sağlamaya devam etmektedir.