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Ziraat Bankası dünyada büyümeye devam ediyor

Ziraat Bankası iştiraki olan Ziraat Bank Özbekistan’ın 4. Şubesi Semerkant’ta açıldı.

Ziraat Bankası dünyada büyümeye devam ediyor

Ziraat Bankası iştiraki olan Ziraat Bank Özbekistan’ın 4. Şubesi Semerkant’ta açıldı.

20 Şubat 2020 Perşembe 16:46
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Ziraat Bankası dünyada büyümeye devam ediyor

Yurtdışında en yaygın Türk bankası olan Ziraat Bankası, Özbekistan’da 4. Şubesini açarak faaliyet ağını genişletmeye devam ediyor.  Ziraat Bankası iştiraki olan Ziraat Bank Özbekistan’ın; Taşkent’te bulunan Operu, Yunusabad ve Kurumsal Şubesinden sonra 4. Şubesi Semerkant’ta hizmete vermeye başladı. 1993 yılında Özbekistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak faaliyetine başlayan Ziraat Bank Özbekistan, ülkedeki bankacılık faaliyetlerini 2017 yılından itibaren %100 Ziraat Bankası sermayedarlığında sürdürüyor.

Ziraat Bankası, Özbekistan’da bankacılık sektöründeki faaliyet hacmini üst seviyelere taşımanın yanı sıra, Türkiye-Özbekistan arasındaki ticaret hacminin artırılması ile Türkiye’deki bankacılık sektöründeki kazanımların ve tecrübelerin dost ve kardeş ülke Özbekistan’da hayata geçirilmesini hedefliyor.

Özbekistan dışında; Almanya, Karadağ, Bosna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’da da iştirak bankaları bulunan Ziraat Bankası,  yurtdışı İştirakleri ve Şubeleri ile 18 ülkede 109 noktada küresel bir banka olarak varlığını sürdürüyor.

Bulunduğu ülkelerin ekonomisine değer katacak faaliyetlerin finansmanına yönelik bankacılık ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı amaçlayan Ziraat Bankası, bu ülkelerle Türkiye arasındaki dış ticaretin gelişimi ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine de önemli katkılar sunuyor. Faaliyet gösterdiği coğrafyalara sadece bankacılık değil, sigorta, leasing, portföy yönetimi, ödeme sistemleri, finans teknolojileri ile ilgili hizmetleri de götüren Ziraat Bankası, böylece bulunduğu coğrafyalardaki finans sektörüne de katkı sağlamayı hedefliyor.

Son Güncelleme: 20.02.2020 16:54
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