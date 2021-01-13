Ziraat Bankası, ATM'lerde dijital parayı test ediyor

Çin Ziraat Bankası ATM cihazlarının büyük bir kısmında ülkenin merkez bankası tarafından basılan yeni dijital para biriminin kolay kullanımı için değişikliğe gitti. ATM’lerde dijital yuan üzerinden para yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirebilecek yeni donanımlar yerleştirildi.

Yerel haber kaynağı Shenzhen News haberine göre ATM’lerdeki yeni özellikler dijital yuanın ülke çapında yaygınlaştırılmasından önce tamamen hazır olmayı amaçlayan birkaç aşamalı denemelerin bir parçası.

Çin Merkez Bankası Shenzhen bölgesindeki 11 bin satış yerinde geçtiğimiz 4 ay içerisinde bir dizi piyango düzenleyerek mobil ödeme yapan 1 milyon tüketiciye 20 milyon dijital yuan dağıtmıştı.

Shenzhen News’in haberinde, “Çin Ziraat Bankası ATM makinelerinin kullanıma sokarak liderliği aldı. Dijital yuanın para çekme ve yatırma fonksiyonu yurttaşlara para birimindeki dijitalleşmeye uyum ve hizmet dönüşümünü keşfetmek konusunda rehberlik ediyor” ifadelerine yer verildi.

Banka ayrıca yeni alanlarda inovasyon ve pilot projeler yürütmek için Shenzhen’de bir dijital yuan yenilik laboratuvarı kurmuştu.

Diğer büyük bankalar da temassız kartlar ve giyilebilir cihazlar gibi alternatif formdaki unsurları kullanarak yeni para birimi denemelerini sürdürmektedir.