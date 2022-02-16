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Zincir marketlerin bindirim-indirim oyununu TGRT ifşa etti
TGRT'de ana haber sunucusu Ekrem Açıkel zincir marketlerin KDV indirimi oyununu ifşa etti. Ekrem Açıkel, "İsim vereceğiz Allahın bildiğini kuldan sakınmayacağız utanmıyor musunuz' diyerek rakamları verdi.
Ekonomi 16.02.2022, 09:49
Ekrem Açıkel sosyal medyada gündeme oturan market ifşası videosunda 'siz akıllanmazsınız' diyerek şunları söyledi:
-Olmadı, ayıptır, yazıktır günahtır. Akıllanır mısınız bilmem! Kurdunuz etiket kardeşliğini. Hepiniz aynı etikettesiniz, aynı rakama satıyorsunuz. Bir de ceza yediniz ama sizin uslanmaya hiç niyetiniz yok. Dedektif gibi çalıştık hepsini kaydettik. Bu marketlere güç mü yetmiyor. Niye öyle? İspat edeceğim".