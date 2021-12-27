Zincir marketlerden peş peşe indirim açıklamaları gelmeye başladı

Dolar kurunun 18 lira seviyesine kadar yükselmesi etiketlere zam olarak yansımış, vatandaşın alım gücü iyice düşmüştü. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış vatandaşı zorladı. Dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan "Kur Korumalı TL Mevduat" ürünü ile birlikte 12 liranın altına geriledi. Kurun gerilemesiyle gözler marketteki fiyatlara çevrildi.

İLK İNDİRİM TARIM KREDİ'DEN

Dolardaki düşüş sonrası marketlerden ilk elini taşın altına sokan Tarım Kredi olmuştu. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini söyledi. Dün yapılan çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimleri fiyatlara yansıttıkları belirten Yıldırım, "Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık" dedi.

ŞOK MARKETLER'DEN İNDİRİM ADIMI

Tarım Kredi marketlerinin ardından ŞOK Marketler zinciri de indirime gitti.

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

ŞOK Marketler'de 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya indirildi.

MİGROS'TAN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros da fiyatlarında indirim yaptığını duyurdu. Migros açıklamasında, üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı belirtilerek, "Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL'ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL'den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL'den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL'den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL'den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL'den, Migros bal 19,95 TL 'den, Selpak 24'lü tuvalet kağıdı 59,90 TL'den satılmaktadır." denildi.

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.

Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimlerin daha da etkinleşeceği vurgulanan açıklamada, "Migros'ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

CARREFOURSA DA İNDİRİME GİTTİ

Önde gelen Market zincirlerinden bir diğeri olan CarrefourSa’da ürünlerinde indirime gittiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada aralarında süt, yağ, çay, pirinç, tuvalet kâğıdı, ıslak mendil gibi ürünlerin yer aldığı yaklaşık 30 temel üründe yüzde 10 ila 30 arasında indirim uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan CarrefourSa tedarikçilerine gönderdiği mailde “Döviz kurlarında yaşanan ani düşüşün ardından kamuoyunda fiyatlarda indirime gidilmesi yönünde güçlü bir beklenti gözlemliyoruz. Mevcut ekonomik koşullarda, tüketici lehine fiyat değişimi ve sonucunda ürün fiyatlarına yansıyacak indirimlerin hayata geçirilebilmesi için sizlerin yapıcı desteğini bekliyoruz.

Ürünlerimizi müşterilerimize doğru fiyatlarla sunabilmek için sizlerden şirketimiz açısından uygulamakta olduğunuz mevcut tedarik fiyatlarınızı 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki döviz kurlarına göre güncellemenizi önemle rica ediyoruz. Sizlerden alacağımız fiyat indirimlerini derhal fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.