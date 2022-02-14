Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması!

CARREFOURSA

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik." ifadelerine yer verildi.

MİGROS

Bir diğer önemli zincir marketlerden Migros da KDV indirimini etiketlerine yansıttı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 20 binin üzerinde ürünümüzün fiyatı bu karar doğrultuda indirilmiştir.

METRO MARKETLER

KDV Indirimi ile ilgili olarak Metro marketlerden yapılan açıklamada ise, "Değerli müşterilerimiz KDV indirimi düzenlemesi 14 Şubat 2022 tarihinde fiyatlarımıza yansıtılmıştır. Bugün itibarıyla indirimli KDV oranları ile alışveriş yapabileceğinizi bilgilerinize sunar mağazalarımıza bekleriz." denildi.

BİM

İndirim uygulayan bir diğer önemli zincir market ise BİM. Marketten yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

HAPPY CENTER

Happy Center, KDV’de 7 puanlık indirimini tüm noktalarında hayata geçirdi. Happy Center KDV indirimini bugün sabah saatlerinden itibaren tüm marketlerinde etiketlerine yansıttığını duyurdu.

ÇAĞRI MARKETLER

Çağrı Marketler'den de diğer market zincirleri ile aynı doğrultuda bir açıklama geldi. Şirketten yapılan duyuruda, "Gıda ürünlerinde uygulanacak olan KDV indirimi 14.02.2022 itibarıyla tüm mağazalarımızda hayata geçiyor. KDV indirimi insertlerdeki fiyatlara da ayrıca uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ŞOK MARKETLER

Yapılan KDV indirimi ŞOK Marketler'in raflarındaki yüzlerce ürüne de yansıdı. Bugün itibarıyla başlayacak olan gıda ürünlerindeki fiyat indiriminin bakliyattan yağa, tüm gıda ürünlerinde ŞOK’un onlarca kategorideki yüzlerce ürününe yansıdığı duyuruldu.

ÖZEN: YÜZDE 7'DE BİZDEN

KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin ardından gıda perakendecileri hızla etiketleri yenilemeye başladı. Özen Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, gıda fiyatlarının çok yükseldiği bu dönemde açıklanan KDV desteğinin çok önemli bir destek olduğunu, vatandaşların gıdaya kolay ulaşabilmesi adına yüzde 7 üzerine ek yüzde 7’ye varan indirimin de kendileri tarafından yapılacağını söyledi.