Zincir marketlerde kurbanlık satışı başladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı başlarken, ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı da sağlanıyor. CarrefourSA, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde müşterilerine dört farklı kurban seçeneği sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, hayvan refahı yönünden denetlenmiş çiftliklerde yetiştirilen yerli besiler veteriner hekimlerin kontrolünde helal yöntemlerle kesildikten sonra hijyenik ortamda parçalanıyor. Gıda mühendisleri ve gıda teknikerlerinin denetimlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatlarına uygun analizleri gerçekleştirerek paketleniyor.

Noter huzurunda ve İslami usullere uygun şartlarda vekâleten kesim yaptığı belirtilen CarrefourSA’da, kesim ve paketleme işlemlerinin ardından etlerin soğuk zinciri korunarak müşterilere ulaştırılıyor. Marka, müşterilerine bu yıl küçükbaş ve büyükbaş koli olmak üzere 4 farklı seçenek sunuyor.

4 farklı kurban seçeneği

Hem mağazadan hemde CarrefourSA Online Market’ten sipariş verilerek kapıya teslim almak isteyen müşteriler için 2023 yılı kurban fiyatlarında sakatat dahil 12-15 kilogramlık kıvırcık koç kurban paketi 5 bin 950 TL’den, 16-19 kilogramlık kıvırcık koç kurban paketi 6 bin 950 TL’den, 20-23 kilogramlık büyükbaş 1/7 hisse kurban paketi ise 9 bin 490 TL’den satışa sunuluyor. Paketini Kurban Bayramının 4’üncü günü teslim almak isteyenler ise 20-23 kilogramlık büyükbaş 1/7 hisse kurban paketinden özel fiyat ile yararlanabilecek. Bayramın 4. günü teslim alınacak büyükbaş 1/7 hisse paketinin satış fiyatı 8 bin 990 TL.

Kurumlara bağış yapılabilecek

Marka, anlaşmalı kurumlara bağışçılar adına kurbanlıkları teslim edecek. Markanın mağazalarından, web sitesi veya online uygulamasından Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Kızılay, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ile Kanserli Çocuklara Umut Vakfı adına yapılan bağışlar, kurumlara teslim ediliyor.