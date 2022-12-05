Zincir market denetiminde çıkan tarihi geçmiş ürünler herkesi şaşırttı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 11 adet tarihi geçmiş peynir, 1 adet küflenmiş peynir ve 2 adet tarihi geçmiş ayran ele geçirildi. Vatandaşların yoğun olarak aldığı ürünlerde bu kadar çok tarihi geçmiş ve küflenmiş ürünün bulunması zabıta ekiplerini bile şaşırttı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki zincir marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fiyat-etiket, kasa-etiket, son kullanma tarihi, hijyen ve temizlik gibi konuları inceleyen ekipler, söz konusu denetimlerde uygun bulunmayan ve eksiği bulunan iş yerlerine cezai işlem uyguluyor. Bu çerçevede bugün denetim gerçekleştiren ekipler, satışa sunulan peynir, yağ, şeker, et, süt, yumurta ve ekmek başta olmak üzere, vatandaşların en çok tükettiği gıdaların son kullanma tarihi, fiyat/etiket ve etiket/kasa fiyatı uyumu, gramaj, saklama/ambalajlama koşullarını kontrol etti.

Özellikle bir markette süt ve süt ürünü reyonunda bulunan peynir ve ayranların tarihinin geçmiş olduğunu tespit eden ekipler, söz konusu iş yeri hakkında tutanak tutarak, cezai işlem uyguladı. Vatandaşların sağlığıyla oynanmaması ve daha dikkatli davranmaları konusunda iş yeri çalışanlarını uyaran ekipler, bir başka markette de gramajı eksik un olduğunu tespit etti. Bu konu hakkında da cezai işlem uygulandı.

"Son kullanma tarihlerine bakın"

Denetimler hakkında konuşan Akdeniz Zabıta Müdürlüğü Ufuk Sivaslıoğlu, "Denetimleri vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Bugün de denetimlerimizde birçok tarihi geçmiş ürün tespit ettik. Onlara da cezai işlem uyguladık. Çalışanların ve vatandaşların duyarlı olması lazım. Vatandaşlarımızı buradan uyarıyorum, son kullanma tarihlerine bakın. Biz görevimizi yapıyoruz, denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.