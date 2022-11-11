Zeytinyağına büyük talep...Üretimin yarısı ihracata gidiyor

Bursa’nın dünyaca ünlü zeytinin hasadı başladı. Zeytinyağına bu yıl büyük talep var. Fabrikalar talepleri karşılamak için 24 saat aralıksız çalışıyor.

Mudanya ilçesinin köylerinde hasadına başlanan zeytinler toplanıp sofralık ve yağlık olarak 2 kısma ayrılıyor. İri olanlar sofralık zeytin olarak ayrılırken; küçük boy olanlar yağ çıkartılmak üzere fabrikalara götürülüyor. Üreticiler topladıkları zeytinlerden 1 yıllık kendi yiyecekleri yağları sıktırırken, diğerlerini ise fabrikalara ve Marmarabilik’e satıyor. Fabrikalar da zeytinleri sıkarak satışını yapıyor.

Şuan için üst yağlık zeytin 16 liradan satılırken 4-5 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyor. Ayrıca zeytinde kilo başı da yağhaneler 2 kilo sıkım ücreti alıyor. Bu yıl 1 litre zeytinyağının maliyeti 80 ila 90 lira arasında değişiyor. Fabrikalar ise zeytinyağının litresini 100 liradan satıyor. Bu yıl Avrupa ülkelerinde yaşanan kuraklık sebebiyle Türkiye’de üretilen zeytinyağına özellikle Avrupa’dan büyük talep yaşanıyor. Fabrikalarda sıkılan zeytinyağının yüzde 50’si şimdiden ihracata gitmeye başladı. Fabrikalarda Şubat ayının sonuna kadar zeytin sıkım işleminin devam etmesi bekleniyor.

Bu yıl Bursa’da zeytin rekoltesinin çok iyi olduğunu ifade eden Kadir Ay, "Sezon başlayalı 10 gün oldu. Zeytinyağı üretimine başladık. Burada fabrikada 2 makinemiz var. Birinde ağaçların üstünden kopartılan zeytinleri sıkarken, diğer makinede ise yerden toplanan zeytinlerin sıkım işlemini yapıyoruz. Bu şekilde sıkım yaptığımız için zeytinyağının kalitesi hiç bozulmuyor. Bizim 2 tane fabrikamız var. Günlük 200 ton zeytinyağı çıkartıyoruz. Bu yıl 5 bin ton zeytinyağı sıkmayı hedefliyoruz. Geçen yıl 7-8 lira olan yağlık zeytin bu yıl 16 liradan sezonu açtı. 4-5 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyor. Bu yıl zeytinyağının maliyeti 85 lirayı buluyor. Bu yıl zeytinyağına büyük talep var. Sıkım işlemi yaptığımız zeytinyağının yüzde 50’si ihracata gidiyor. Biz litresini 100 liradan satmaktayız. İhracattan zeytinyağına talep artarsa; litre fiyatı 120-130 liraya çıkabilir" dedi.

Fabrikanın İşletme Müdürü Aslı Ay, "Sezon güzel başladı. Bu yıl zeytinyağına talep çok. Fabrikalarımız 24 saat çalışmakta. Sıkım işleminin Şubat ayının sonuna kadar devam etmesini beklemekteyiz" şeklinde konuştu.