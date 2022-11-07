Kahramanmaraş’ın tarımında önemli bir paya sahip olan zeytinin yağa dönüşüm yolculuğu başladı.

Kentteki 4 milyon zeytin ağacından 25 bin ton yağlık zeytin, 5 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor

Ağaçlardan bin bir emekle toplanan zeytinler, kentteki işletmelerde sıkılarak yağı alınıyor. Üreticiler de elde ettikleri zeytinyağının büyük bölümünü satarken bir kısmını da kendi ihtiyaçları için ayırıyor.

Üreticinin tesisine getirdiği zeytinlerin bir dizi aşamadan geçirildiğini belirten işletme sahibi Abdurrahim Kırkgeçit, 5 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ çıktığını söyledi.

Zeytinin yağa dönüşüm yolculuğuna ilişkin kısa bilgi veren Kırkgeçit, “Kahramanmaraş’ta 2022 zeytinyağı sezonumuz büyük bir heyecan ile başladı. Çiftçilerimizin emekleriyle yetiştirdiği zeytinler işletmelerde yağa dönüşüyor. Kasım ve Aralık ayı tempolu şekilde yağ üretimi halinde geçer. Tesisimize getirilen yıkandıktan sonra kırma ve ezme aşamasından geçer. Hamur kıvamına getirilen zeytin, presleme işlemine alınır. Bu işlemle birlikte ürünün kara suyu ve hamur, birbirinden ayrılır ve yağ ortaya çıkar. Elde edilen zeytinyağı filtre edilir. Süzüldükten sonra da tüketime hazır hale getirilir” dedi.

İl genelinde her yıl 100 bin zeytin fidanının toprakla buluştuğunu dile getiren Abdurrahim Kırkgeçit, “Akdeniz’in incisi olan şehrimizde toplamda 6 milyon kök zeytin ağacı bulunuyor. Bu ağaçların 4 milyon kökü ise meyve verir durumda. Her yıl dikilen 100 bin fidanla da bu sayı artıyor. Bizim günlük 60 ton işleme kapasitesine sahip hattımız ve hijyenik şartlarda üretim yapıyoruz. Toplamda il geneli 25 bin ton yağlık zeytin beklentimiz var. Bizim bu yıl zeytin verimiz yüzde 20 oranlarında bekliyoruz yani 5 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ elde edilecek. Bizim çiftçilerimizden beklentimiz ise daha çok zeytin kültürünün oluşmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Zeytin üreticisi bir vatandaş ise, “Zeytinyağı insan sağlığına çok faydalıdır, tereyağından çok faydalıdır. İnsanlar başka yağlar yerine zeytinyağı kullanmalarını tercih ederim” değerlendirmesinde bulundu.