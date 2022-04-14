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Zeytinburnu tekstilcileri 10 bin kişiyi işe alacak

Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği (ZETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sartık, son 6 ayda istihdamı 5 bin artırdıklarını, yılın geriye kalan kısmında 10 bin kişiyi daha işe alacaklarını söyledi.

Ekonomi 14.04.2022, 12:14
Zeytinburnu tekstilcileri 10 bin kişiyi işe alacak

Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği (ZETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sartık, son 6 ayda istihdamı 5 bin artırdıklarını, yılın geriye kalan kısmında 10 bin kişiyi daha işe alacaklarını söyledi.

ZETSİAD tarafından geleneksel hale gelen iftar buluşması, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ve ZETSİAD ailesinden 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan ZETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sartık, başta örme kumaş olmak üzere hazır giyimden konfeksiyona sektörle ilgili tüm ürünlerin Zeytinburnu’nda bulunabildiğini söyledi.

Sartık, Zeytinburnu’nda kumaş, hazır giyim, konfeksiyon ve bu sektörlerin yan dallarında faaliyet gösteren 4 bin civarında işletmenin bulunduğunu kaydederek, bu şirketlerin üretim, dağıtım, satış ve pazarlama alanında faaliyet gösterdiğini bildirdi.

İlçedeki tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon işletmelerinde istihdam edilen personel sayısının 45 bini aştığını dile getiren Sartık, "Son 6 ayda istihdamımız 5 bin arttı. Şirketlerimiz yatırımlarını sürdürüyor ve üretimlerini artırıyor. Bu kapsamda 2022’nin kalan bölümünde en az 10 bin ek istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda istihdam edilecek personeli bulma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz" diye konuştu.

“Yeni iş yeri açmak için yer bulamıyoruz"

Mustafa Sartık, Türkiye’nin örme kumaş ihtiyacının yüzde 40’ını kendilerinin karşıladığını belirterek, Laleli, Osmanbey, Merter ve Bayrampaşa gibi sektörün önde gelen bölgelerine ve Anadolu’ya örme kumaş sattıklarını söyledi.

ABD’den Rusya’ya, Avrupa’dan Körfez ve Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada tanındıklarını dile getiren Sartık, "Zeytinburnu pazarını dünya tanıyor. Çok güzel ve gözde bir pazar olduğu için üreticilerimizden burada iş yeri açmak için ciddi talep var ancak boş yer yok. Yeni iş yerleri için büyümeye çalışıyoruz" dedi.

“Yıllık ciromuz 6 milyar dolara yaklaşacak”

Sartık, Zeytinburnu’ndan 50 ülkeye kumaş ve hazır giyim ihracatı yapıldığını belirterek, ihracat hedeflerinin 2,3 milyar dolar olduğunun bilgisini verdi.

Sartık, sözlerini şöyle tamamladı: "İç pazarda da hedefimiz 2,3-2,4 milyar dolar. Yani bu yıl Zeytinburnu’ndaki tekstil ve hazır giyimciler olarak ciromuz 6 milyar dolara yaklaşacak. Bu çok önemli bir rakam."

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