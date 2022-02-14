Zeytin ve zeytinyağı da KDV indiriminden nasibini aldı

KDV indiriminin ardından Balıkesir'in Edremit ilçesinde tezgahlarda 1 litre zeytinyağının fiyatı 64 liradan 60 liraya, kırma zeytinin kilogramı 20 liradan 18 liraya, siyah zeytinin kilogramı ise 30 liradan 27,5 liraya geriledi.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytinyağı üreticisi Mehmet Hakkı Semerci, "Yüzde 8 KDV, yüzde 2 de stopaj olarak direkt yüzde 10 devlete ödediğimiz bir para vardı. Şimdi yüzde 3'e düştü" değerlendirmesini yaptı. Semerci, hem zeytinyağı hem de zeytin olarak ürünün sürümünün daha fazlalaşacağını söyledi. Geçen sene 190 lira olan 5 litrelik tenekedeki zeytinyağının fiyatının bu sene 320 lira seviyesine çıktığına dikkati çeken Semerci, şöyle devam etti:

Bu da zeytinyağı tüketiminde önemli bir azalmaya sebep olacaktı. Tüketici ve üretici fiyat endeksine baktığımız zaman aradaki makas oldukça açıktı. Bu şekilde bu yüzde 7'lik indirimle ki biz onu dün akşamdan itibaren hem merkezimizde hem şubemizde hem de internet sitemizdeki satışlarımıza yansıttık. Çünkü insanlar ne kadar çok zeytinyağı tüketirlerse o kadar sağlıklı olacağını biliyoruz. Yeter ki bizim gibi bu ürünü pazarlayan arkadaşlar bu indirimi hemen yansıtsınlar ve tüketici en azından yüzde 7 indirimli alsın. 5 kiloluk tenekede 20 lira yapıyor.

'300 liraya sattığımız ürünü 275 liraya düşürdük'

Vergi indirimi ile üreticinin daha fazla satış yapacağını anlatan Semerci, "Bu da Türkiye'deki üretilen 250 bin tona yakın zeytinyağının Türkiye içinde büyük bir kısmının tüketilmesini getirecek. Dolayısıyla bu son derece memnuniyet verici. Tüketiciyle üreticinin fiyatlarının birbirlerine daha yakınlaşmasını sağlayacaktır" dedi.

Edremitli zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara ise şunları söyledi: