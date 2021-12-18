Zehra Taşkesenlioğlu Ban: Gıda ve tahıl ürünlerindeki fiyat artışının sebepleri pandemi kaynaklı...

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, "Dünyada gıda ve tahıl ürünlerindeki fiyat artışının sebepleri arasında öncelikle pandemi ve pandemi ile beraber hem üretimin düşmüş olması hem de lojistikten kaynaklanan problemler ve özellikle konteyner krizi vardır." dedi.

Dünyada gıda ve tahıl ürünlerindeki fiyat artışının sebepleri arasında öncelikle pandemi ve pandemi ile beraber hem üretimin düşmüş olması hem de lojistikten kaynaklanan problemler ve özellikle konteyner krizi vardır. @tvnet @Akparti @AKKADINGM @ErzurumAkparti @Akkadinerzurum pic.twitter.com/IVT500uiu4 — Zehra Taşkesenlioğlu Ban