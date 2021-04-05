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Zarar bilançosu ay sonunda ortaya çıkacak!
Nomura, Archegos zararlarını ay sonunda netleştirecek
Ekonomi 05.04.2021, 16:12
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Japon yatırım kuruluşu Nomura'nın ABD'li hedge fon Archegos bağlantılı zararlarını ay sonunda netleştireceği bildirildi.
Güney Kore haber ajansı NHK'nın haberine göre, Nomura, ABD'li hedge fon bağlantılı zararlarını çeyrek dönem bilanço rakamları ile netleştirecek.
Şirket daha önce zararın 2 milyar dolar civarında olacağını belirtmişti.
NE OLMUŞTU?
ABD'li hedge fon Archegos Capital'a yönelik marj tamamlama çağrıları nedeniyle aralarında Nomura'nın da olduğu yatırım kuruluşlarının büyük ölçekli zararı oluşmuştu.