Zara’nın sahibi Inditex, satışlarını artırdı

Tekstilde dünyanın en önde gelenleri arasında yer alan İnditex, satışlarının Mayıs-Temmuz döneminde artmasıyla yeniden toparlandıklarını açıkladı.

1985 yılında İspanya’da kurulan ve bünyesinde hazır giyim şirketlerini barındıran tekstil devi İnditex, mağazalarının yüzde 98’inin yeniden açılması ve mağaza satışlarının yeniden kademeli olarak artması üzerine Mayıs-Temmuz dönemlerini kapsayan 3 aylık süreçte yeniden kara geçtiklerini açıkladı. Korona virüs salgını nedeniyle kapanan mağazaların yeniden açılmasıyla gelirin yavaş yavaş yükseldiği belirtildi. Online satışlarını da sürekli artıran tekstil devi, evden çalışanlara geniş kıyafetlerle daha rahat stiller sundu. Zara’nın mağaza ve online satışlarının sürekli arttığı ancak 2019’un aynı dönemine göre hala yüzde 11 daha düşük olduğu belirtildi.

Yeni tip korona virüs salgınının etkisiyle tarihinde ilk kez 11 Mayıs’ta zarar ettiğini açıklayan İnditex, 2021’e kadar bin 200’den fazla küçük mağazasını kapatacağını açıklamıştı. İnditex bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho markaları bulunuyor.