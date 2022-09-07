Zanaatkarlar Çarşısı ile şehrin bilinen ilk AVM’si yeniden ticaretin merkezi oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de 2010 yılında projelendirilen ve yapımına etap etap devam edilen Ahi Evran Külliyesi alanında yer alan ve şehrin AVM mantığındaki ilk alışveriş merkezi yeniden ticaretin merkezi oldu.

Asırlardır esnaf tarafından kullanılan ve yeni iş merkezlerinin faaliyete geçmesiyle önemini yitirmeye başlayan tarihi Uzun Çarşı ve Ahi Çarşısı Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesinin yapılmasının ardından yenilenen görünümüyle yeniden eski cazibesine kavuştu. Çarşı içerisinde ayakkabıcı, perdeci, çantacı, muhasebeci, terzi, konfeksiyoncu, gazete matbaaları gibi birçok meslek gurubundan yaklaşık 500 esnafı bünyesinde barındırıyor. Çarşının en büyük özelliği ise güneş enerji panellerinin aydınlatmada kullanılıyor olması. Külliye alanına yapılan Zanaatkarlar Çarşısı ile çarşının yeniden eski ihtişamına kavuşacağını belirten çarşı esnafından Murat Sürmeli, Kırşehir’e yapılan Ahi Çarşısının yıllara meydan okuduğunu söyledi. Esnaf Fatma Kaplan ise, büyük AVM’lerin açılmasıyla çarşının ivme kaybetmesine rağmen yeniden eski ihtişamlı günlerine dönmeye başladığını belirterek, "Külliye ve Zanaatkarlar Çarşısının yapılması ve işin ehli insanların getirilmesiyle Ahi Çarşısını büyük ihtimalle eski günlerine kavuşturacak" dedi.

Çarşı eski dönemlerin AVM mantığında yapılmış

Ahi Çarşısı Başkanı Ömer Gürler de, çarşının eski dönemlerde AVM mantığı güdülerek yapılmış olduğunu ve Kırşehir’in de önemli bir ticaret merkezi olduğunu söyleyerek, "Resmi belgeler olmasa da o günkü şartlara göre alışveriş mantığı ile yapılmış bir çarşı Ahi Çarşısı. Günümüz şartlarında da modernize edilerek halka hizmet vermeye devam ediyor. Zanaatkarlar Çarşısı ile Ahi Çarşısı da yeni bir ivme kazandı. Geçmiş dönemlerde belediye söylemlerinden dolayı bir süre durgunluk yaşamış olsak da yeniden şehir ekonomisine katkı vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.