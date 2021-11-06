Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi üzerinde bir araya gelen memurlar, “Para yok, artık cüzdana da gerek yok” diyerek, ceplerinden çıkardıkları cüzdanlarını ateşe verdi.

Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi ve beraberindeki memurlar, “2022 bütçesinde halka vergi ve zam var. Enflasyon yüzde 50 olmuş, hâlâ bir plan yok” diyerek milletvekillerini halkçı bütçe yapmaya çağırdı.

Kaynak:Cumhuriyet