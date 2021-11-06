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Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
Büro-İş Sendikası üyesi memurlar, art arda gelen zamları cüzdanlarını yakarak protesto etti.
Ekonomi 06.11.2021, 10:03
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi üzerinde bir araya gelen memurlar, “Para yok, artık cüzdana da gerek yok” diyerek, ceplerinden çıkardıkları cüzdanlarını ateşe verdi.
Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi ve beraberindeki memurlar, “2022 bütçesinde halka vergi ve zam var. Enflasyon yüzde 50 olmuş, hâlâ bir plan yok” diyerek milletvekillerini halkçı bütçe yapmaya çağırdı.
Kaynak:Cumhuriyet