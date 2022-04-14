Zamlar hedef gösterdi ama Muza isabet etmedi!

Ülke genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği Mersin’de, açıkta ve seralarda yoğun hasat dönemi bitti.

Yoğun hasat döneminde bu sene geçtiğimiz yıla oranla üretici muzu yüzde 20 daha düşük fiyata sattı.

Muzda yoğun hasat döneminin bitmesine rağmen, ara hasatların sürdüğü kentte üretilen diğer meyve ve sebzelerin fiyatları hem çetin geçen kış şartları hem de girdi maliyetleri nedeniyle arttı. Muz da ise durum değişmedi.

Geçen yıl Nisan aylarında birinci kalite muz 8,5 ile 9 TL arasında alıcı bulurken, bu sene de aynı rakamlardan üreticiden alınması dikkat çekti.

Hevenklerin alt sıralarındaki ikinci kalite muz ise üreticiden 4,5 TL’den tüccara giderken, market ve pazarlarda 12 ile 15 TL arasında satışa sunuluyor.

Öte yandan ithal edilerek günlerce süren yolculukla Türkiye’ye getirilen muzun kilogram fiyatı ise 25 TL’den satılıyor.

Buna karşı, üreticiler de vatandaşlara hem taze ve aromasıyla dikkat çeken hem de fiyatı daha uygun yerli muzu tercih etmeleri çağrısında bulundu. (haber 3)