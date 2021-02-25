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Zamandan büyük tasarruf: Yol 12 gün kısaldı

Fildişi Sahilinden gemiyle gelen konteyner yükler, Tekirdağ’dan trenle Bulgaristan’a gönderildi. İlkler arasında bulunan transit yük sayesinde, konteynerler trenle 12 gün daha erken yerine ulaşacak.

Ekonomi 25.02.2021, 12:08
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Zamandan büyük tasarruf: Yol 12 gün kısaldı

Fildişi Sahilinden gemiyle gelen konteyner yükler, Tekirdağ’dan trenle Bulgaristan’a gönderildi. İlkler arasında bulunan transit yük sayesinde, konteynerler trenle 12 gün daha erken yerine ulaşacak.

Doğu ile batı arasında köprü vazifesi gören Türkiye’de, transit taşımacılık her geçen gün daha da önem kazanıyor. Eskiden kervanlarla doğu batı arasında giden yükler, şimdide gemiler, uçaklar ve en son trenlerle yerlerine ulaşıyor. Daha önce Burgaz Limanı’na denizyolu ile İstanbul Boğazı’nı geçerek giden yükler, demiryolu taşımasıyla zamandan büyük ölçüde tasarruf ederek kapı teslim olarak ulaştırılacak. Geçtiğimiz Kasım ayında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un ilk ihraç yüklü treni uğurlaması ile başlatılan bu yol sayesinde ihraç yükleri Avrupa’ya demiryolu ile taşınmaya başladı.

Yol 12 gün kısaldı

Batı Afrika’da bulunan Fildişi Sahili ülkesinde bulunan bir limanda gemiyle yola çıkan konteynerler, Tekirdağ’da bulunan Asyaport Limanına ulaştı. Limandan trene alınan konteynerler, buradan Bulgaristan’a sevk edilmek üzere tören düzenlendi. Fildişi Sahili’nden gemiyle gelip Tekirdağ’dan Avrupa’ya trenle taşınacak olan bu taşımacılık, ilk transit taşımacılık arasında görülüyor. Törende kurdele kesimi ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, katılımcılarla birlikte konteyner treni Bulgaristan’a uğurladı. Tren yolu sayesinde konteynerler gideceği yere yaklaşık 12 gün daha ulaşacak.

Temassız ticaret

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında tercih edilen ve “temassız ticaret” faaliyetlerine olanak sağlayan demiryolu yük taşımacılığının payı son çeyrekte gözle görülür artış gösterdi. Çevreci, hızlı ve ekonomik olması avantajları da demiryollarının tercih edilmesinde etken oluyor. En son bir Bulgar firması da bu taşıma türünü tercih ederek yüklemesini gerçekleştirdi.

“Hiçbir şekilde gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ticaret şeklidir”

Törende konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Türkiye’nin coğrafyası hepinizin bildiği gibi çok önemli bir lokasyon üzerinde. Hakikaten doğu ile batıyı birleştiren bir köprü. Doğuyla batı arasında önemli bir merkez. Tabi bunu sadece coğrafi olarak söylemek çok yeterli değil anlatmaya. Hepinizin bildiği gibi tarihin eski zamanlarından bu tarafa, İpekyolu’ndan bu tarafa her zaman doğuyla batıyı birleştiren bir yol güzergahı olmuş, hepimizin bildiği İpekyolu’na güzergahlık yapmış, merkezlik yapmış bir coğrafyadayız. Bugünün İpekyolu’da bu şekilde kuruluyor. O gün doğudan batıya, batıdan doğuya kervanlarla giden yükler, bugün artık gemilerle, uçaklarla, tırlarla giderken şimdide trenlerle gitmeye başladı. Nakliyecilerimiz, ticaret erbabı nakliyecilerimiz ne kadar çok gayret sarf ederlerse, o sayede ülkemiz kalkınıyor. Transit dediğimiz ticaret bildiğiniz gibi iki ülke arasında mal alışverişidir. Geçtiği 3’üncü ülkede hiçbir şekilde gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ticaret şeklidir. Fildişi sahilinden geliyor. Buradan Bulgaristan’a gidiyor” dedi.

Vali Yıldırım açıklamasının devamında, “Daha önce 10-12 gün farkla buradan Bulgaristan’a ulaşacak malzeme, artık yarın akşam itibarı ile fabrikasında olacak. Hakikatten önemli bir fark. Hele hele sanayide, rekabetin çok sıkı olduğu alanlarda, bu 10-12 günlük zaman farkının ne demek olduğunu takdirlerinize de sunuyorum. Bugün ilk transit ihracat konteynerlerini uğurluyoruz” diye konuştu.
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