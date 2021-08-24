Zam sonrası en yüksek ve en düşük memur maaşı belli oldu

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen maaş tablosu yayınlandı.

MAAŞ TABLOSUNU PAYLAŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6'ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığını duyurarak zam sonrası alınacak maaş tablosunu paylaştı.

Tabloya göre 2022 Ocak-Haziran maaşında;

-Mühendis, 2021 Temmuz ayında 7,902 lira alıyorken, Ocak ayında 8,385 lira maaş alacak.

-Şef, 2021 Temmuz ayında 6,051 lira alıyorken, Ocak ayında 6,441 lira maaş alacak.

-Öğretmen, 1/4, 2021 Temmuz ayında 6,415 lira alıyorken, Ocak ayında 6,823 lira maaş alacak.

-Öğretmen, 9/1, 2021 Temmuz ayında 5,822 lira alıyorken, Ocak ayında 6,201 lira maaş alacak.

-Hizmetli 15/1, 2021 Temmuz ayında 4,983 lira alıyorken, Ocak ayında 5,320 lira maaş alacak.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Bakan Bilgin, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada pandeminin etkilerine rağmen, işçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, "Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları yüzde 30 ile 35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" dedi.

2023’ÜN SONUNDA MEMUR MAAŞLARI (NET)

Sendika üyesi, evli ve 2 çocuklu kamu görevlisi

Hizmetli 15/5 6.516 lira

Öğretmen 9/1 7.594 lira

Öğretmen ¼ 8.358 lira

Şef 4/1 7.890 lira

Mühendis 8/1 10.271 lira

Sendika üyesi bekar kamu görevlisi

Hizmetli 15/5 5.700 lira

Öğretmen 9/1 7.760 lira

Şef 4/1 7.192 lira

Hemşire ¼ 8.872 lira