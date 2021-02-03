Zam şampiyonu salatalık!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 103'nün perakende fiyatı artarken, 54 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün fiyatı ise değişmedi.

OCAK AYINDA SALATALIK FİYATI YÜZDE 44,02 ARTTI

Ocak ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Salatalık yüzde 44,02 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubundan yüzde 26,19 ile boğaz köprü geçiş ücreti, Sağlık Harcamaları grubundan yüzde 25,53 ile diş tedavi ücreti, aynı gruptan yüzde 16,73 ile röntgen çekim ücreti ve yüzde 15,80 ile doktor muayene ücreti oldu.

2021 OCAK AYINDA KARNABAHAR YÜZDE 46,90 UCUZLADI

2021 Ocak ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Karnabahar yüzde -46,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan yüzde -17,36 ile kabak, yüzde -17,08 ile domates, Giyim Harcamaları Kadın giyim harcamaları alt grubundan yüzde -14,97 ile pardesü ve Gıda Harcamaları grubundan yüzde -13,32 ile ıspanak oldu.