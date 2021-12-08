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Zam komisyonuna alınmayan belediye vatandaşa ucuz ekmek satacak

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde 210 gram ekmeğin 2 buçuk liraya çıkması ve ekmek zammıyla ilgili komisyon sürecine müdahil edilmeyen Süleymanpaşa Belediyesi, yılbaşından sonra ucuz ekmek satışına başlayacak.

Ekonomi 08.12.2021, 09:46
Zam komisyonuna alınmayan belediye vatandaşa ucuz ekmek satacak

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde 210 gram ekmeğin 2 buçuk liraya çıkması ve ekmek zammıyla ilgili komisyon sürecine müdahil edilmeyen Süleymanpaşa Belediyesi, yılbaşından sonra ucuz ekmek satışına başlayacak.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 210 gram ekmek fiyatının 2 buçuk liraya yükselmesi ve ekmek zammıyla ilgili yapılan komisyon sürecine belediyenin de alınmaması Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i harekete geçirdi. Ekmek zammıyla ilgili konuşan Başkan Yüksel, ekmek fiyatının yükselmesine karşılık, belediye olarak halka ucuz ekmek satmak için kolları sıvadıklarını ifade etti. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra yılbaşından itibaren Süleymanpaşa’nın birçok mahallesinde ucuz ekmek satmaya başlanacak.

“Kulağıma hoş olmayan, üzüldüğüm birkaç konu geldi”

Başkan Yüksel, ayrıca ekmek zammıyla ilgili belediyeye yapılan eleştirilere yönelik yaptığı açıklamada, daha önce yapılan zamlara onay vermediklerinden dolayı zamla ilgili yapılan komisyonlara alınmadıklarını sözlerine ekleyerek, “Kulağıma hoş olmayan, üzüldüğüm birkaç konu geldi. Onunla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu gördüğünüz 210 gram bir ekmek. 2 buçuk lira satış fiyatıyla ilgili odalar tarafından karar alındı. Bu alınan kararın Süleymanpaşa Belediyesinin ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin onayıyla alındığı yönünde bilgiler geldi. Baştan şunu söylemek istiyorum. Süleymanpaşa Belediyesi olarak biz geçen yıl komisyonda fiyatlara itiraz ettiğimiz için bu yılki komisyonlarda dışarı bırakıldık. Dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesinin ekmek fiyatlarıyla ilgili bir söz hakkı kalmadı. ‘Bu konuyla ilgili herhangi bir onay verdiniz mi’ diye Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’la da görüştüm. Kendisi de ‘Hayır’ dedi. Ben üstüne basarak, söylemek istiyorum. Ne ilçe belediyesinin ne de Büyükşehir Belediyesinin ekmek fiyatlarıyla ilgili bir onayı olmadı, olamadı” dedi.

Ucuz ekmeğe herkes ulaşabilecek

Yılbaşı itibariyle Süleymanpaşa ilçesinin birçok noktasında ucuz ekmek satışına başlayacaklarını da dile getiren Başkan Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesinin ucuz ekmeğine artık vatandaşlarımızda ulaşabilecek. Allah nasip ederse, bugün yine Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuştum. Süleymanpaşa Belediyesinin büfeleri koyacak noktaları olmadığı takdirde ‘Büyükşehir Belediyesi’nin arterlerini kullanabilirsin’ diye Kadir Başkanımız da onay verdi. Allah nasip ederse yılbaşından itibaren artık Süleymanpaşa Belediyesinin ucuz ekmeğine bütün vatandaşlarımız rahat bir şekilde ulaşabilecekler. Bir önceki dönemde de bunu söylemiştim. Yalnız ekmek fiyatlarının 2 lira olduğu dönemde de birçok noktada bir buçuk liranın üzerinde bir ekmek satışı yapılmadı. Fiyatlarda gerçek anlamada liste fiyatı verildi. Ama uygulamaya geçilmediği için biz halk ekmek satışına başlamamıştık. Ama şimdi görüyorum ki Süleymanpaşa Belediyesi olarak hemen bu işe müdahil olmamız gerekiyordu, olduk. Yılbaşından itibaren Allah nasip ederse, birçok mahallemizin birçok noktasında Süleymanpaşa Belediyesinin ucuz ekmeğine vatandaşlarımız ulaşabilecekler. Hayırlı olsun” diye konuştu.

“Artık bu sorunu tekrar yaşamayacağınızın sözünü veriyorum”

Başkan Yüksel, “Lütfen kulaktan duyma bilgilerle birbirimizi üzmeyelim, eleştirmeyelim. Ne ilçe belediyesinin ne de Büyükşehir Belediyesinin bu yapılan zamla ilgili herhangi bir onayı yok. Süleymanpaşa Belediyesi geçen yıl yapılan fiyat zammına itiraz ettiği için Süleymanpaşa Belediyesi bu yılki komisyonlarda dışarıda bırakıldı. Dolayısıyla bizim bu konuda müdahil olma şanımızda yoktu. Merak etmeyin, Süleymanpaşa Belediyesi olarak, Cüneyt Yüksel olarak ve kardeşiniz olarak yılbaşından itibaren artık bu sorunu tekrar yaşamayacağınızın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

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