banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
50 dil konuşan adam
50 dil konuşan adam
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı İHA’ya konuştu

Osmaniye’de seyyar tablası ile sarımsak satarken zabıta ekiplerince tartısına el konulduktan sonra sosyal medyada gündem olan Ali Budak konuştu. Olaydan sonra canının sıkıldığını belirten Budak, “Terzini alacağız dediler. Bende alın dedim. Ne diyeceğiz görevini yapan memura, onlar da emir kulu” dedi.

Ekonomi 02.04.2022, 14:12
Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı İHA’ya konuştu

Osmaniye’de seyyar tablası ile sarımsak satarken zabıta ekiplerince tartısına el konulduktan sonra sosyal medyada gündem olan Ali Budak konuştu. Olaydan sonra canının sıkıldığını belirten Budak, “Terzini alacağız dediler. Bende alın dedim. Ne diyeceğiz görevini yapan memura, onlar da emir kulu” dedi.

Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Atatürk Caddesi’nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak’ın tartısına dün öğle saatlerinde el koymuştu. Olayın yaşandığı sırada bir vatandaş tarafından çekilen hüzünlü bir fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medya da gündem oldu. Bugünde İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Ali Budak, olayın gelişim aşamasını anlattı. Atatürk Caddesi’nden Kadirli yolu tarafında geçmek isterken olayın yaşandığını anlatan Budak, herkesin görevini yaptığını görevini yaparak tartıya alan zabıta memurunun da emir kulu olduğunu söyledi.

“Götürme diyemem başka bir şey de diyemem onlarda görevini yapıyor”

Üzücü olayın ardından Belediye Başkanı Kadir Kara’nın terazini geri verdiğini ifade eden Ali Budak, “Cuma günü camiden çıktım. Oradan eve doğru Kadirli yolu tarafına geleceğim. Baktım o arada terazi alacağız dediler. Bende al dedim. Ne diyeceğiz görevini yapan memura, onlarda emir kulu. Arabanın içerisinde müdür varmış. Götürme diyemem başka bir şey de diyemem onlarda görevini yapıyor. Akşam vakti de muhtarla birlikte zabıta bir arkadaş geldi. Beni aldılar gittik Kadir Kara’nın yanına. Kadir Kara’da beni iyi karşıladı. Zaten 40 yıldır tanışıyoruz. Tokalaştık falan derken teraziyi de aldım beni tekrardan eve bıraktılar. Osmaniye’de ben kimseyi rahatsız etmem. Teraziyi alacaklarmış alasınlar ben kimseyi rahatsız etmek istemem. İsterse babam olsun isterse kardeşim olsun. Birazcık canım sıkıldı. Şöyle canım sıkıldı. Kaçak bir şey mi satıyorum. Bir ekmek parası kalır mı diye sarımsak satıyordum. Onu da zaten birisi hayrına aldı parasını da verdi” diye konuştu.

Öte yandan yaşanan üzücü olayın ardından Ali Budak’tan özür diledikten sonra terazisini geri veren Başkan Kadir Kara, belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirten Başkan Kadir Kara, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. ’Sizler benim yeğenimsiniz.’ dedi ve affetti, var olsun" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Sivasspor 31 41
11. Antalyaspor 30 41
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. Liverpool 29 72
2. M.City 29 70
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 30 30
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 27
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
18°
açık