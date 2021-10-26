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Z kuşağının geliri yüzde 140 artacak

Z kuşağı günün 3 saatini sosyal medyada geçiriyor. Gençlerin yüzde 25’i sosyal medyada mutlu olduğunu ifade ediyor. 7 trilyon gelire sahip Z kuşağının geliri 2030 yılında 33 trilyon dolar olacak.

Ekonomi 26.10.2021, 10:15
Z kuşağının geliri yüzde 140 artacak

Bank of America'nın raporuna göre, Z kuşağının şimdiden 7 trilyon dolar geliri bulunuyor. Z kuşağının gelirinin önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 140 artacağı öngörülüyor. Bu oranla geliri en hızlı büyüyen kuşak Z kuşağı olacak. Toplumsallaşmadan çok bireyciliğe önem veren bu kuşağın 2025'te 17 trilyon dolara, 2030'da 33 trilyon dolara gelire sahip olması bekleniyor. 

Yüzde 40’ı dijitalde sosyalleşiyor

Çevrimiçi dünyaya doğan Z neslinin yüzde 40'ı arkadaşlarıyla yüz yüze olmaktansa online olarak sohbet etmeyi tercih ediyor. Pazarlamada rotanın dijitale çevrildiğine dikkat çeken dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Z kuşağı, sosyal medya trendlerini takip ediyor, iletişim ve harcama biçimi olarak teknolojiyi hayatlarının her alanında kullanıyorlar. Şirketler, Z kuşağındaki tüketicilerle bağlantı kurmak için pazarlama stratejilerinin yönünü dijitale çevirmek zorundalar. Etkili bir dijital pazarlama stratejisi, yalnızca Z kuşağı hedef kitlesini anlamak ve taleplerine cevap vermekle kalmaz, aynı zamanda işletmeleri geleceğe hazırlar.” ifadelerini kullandı.

Günde 3 saat sosyal medyadalar 

Ipsos tarafından 2 bin 4 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, sosyal medya kullanan Z jenerasyonunun ortalama 3 saat 19 dakikası online platformlarda geçiyor. Gençlerin yüzde 25’i sosyal medyada geçirdikleri vaktin kendilerini olumlu hissettirdiğini söylüyor. 15-24 yaş aralığındakilerin yüzde 92’si WhatsApp, yüzde 91’i Instagram, yüzde 85’i YouTube kullanıyor. Gençlerin sadece yüzde 5’i sosyal medyada yer almıyor.

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