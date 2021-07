Z kuşağı için TikTok'dan iş başvuru dönemi başlıyor!

Çinli sosyal medya uygulaması TikTok, ABD'deki iş arayanlar için pilot bir program başlattı.

TikTok, WWE Superstar, e-ticaret şirketi Shopify için veri mühendisliği veya kendisi için içerik yapımcısı gibi işlere başvurmak için kullanıcılarına video özgeçmiş (CV) yükleme imkanı tanıdı.

'TikTok Resumes' ( TikTok Özgeçm) programı altında, Chipotle Mexican Grill (CMG.N) ve Target Corp (TGT.N) dahil şirketler 7-31 Temmuz arasında kullanıcılardan video-özgeçmiş almayı kabul edecek.

But can your TikTok profile land you a job? Create your own video resume with #TikTokResumes and maybe you'll land a gig with one of our partnered brands: https://t.co/T9XaJ79heS pic.twitter.com/hLRZ7VqjG3