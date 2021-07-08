Z kuşağı için TikTok'dan iş başvuru dönemi başlıyor!

Çinli sosyal medya uygulaması TikTok, ABD'deki iş arayanlar için pilot bir program başlattı.

TikTok, WWE Superstar, e-ticaret şirketi Shopify için veri mühendisliği veya kendisi için içerik yapımcısı gibi işlere başvurmak için kullanıcılarına video özgeçmiş (CV) yükleme imkanı tanıdı.

'TikTok Resumes' ( TikTok Özgeçm) programı altında, Chipotle Mexican Grill (CMG.N) ve Target Corp (TGT.N) dahil şirketler 7-31 Temmuz arasında kullanıcılardan video-özgeçmiş almayı kabul edecek.

But can your TikTok profile land you a job? Create your own video resume with #TikTokResumes and maybe you'll land a gig with one of our partnered brands: https://t.co/T9XaJ79heS pic.twitter.com/hLRZ7VqjG3 — TikTok (@tiktok_us) July 7, 2021

Şirketten yapılan açıklamada, en çok Z ve Y kuşağı tarafından kullanılan TikTok kullanıcıları, #TikTokResumes etiketi altında, okuldan sonra ilk deneyimli pozisyonlara başvurabilecek.

Daha çok trend belirleyen dans ve eğlence videolarıyla tanınan TikTok'ta #CareerTok (Kariyer Tok) etiketi altında iş ve kariyerle ilgili içeriklerde de artış yaşanıyor.

Ayrıca çöpçatanlık uygulaması Bumble ve sosyal medya platformu Facebook de kullanıcılara ağ kurma ve iş arama imkanlarını veriyor. Ancak Microsoft bünyesinde yer alan ve mesleki sosyal paylaşım sitesi LinkedIn, profesyoneller için en önemli sosyal medya ağı olmayı sürdürüyor.